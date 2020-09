Busca Gibrán Ramírez Reyes fortalecer a Morena desde los estados y las minorías

El aspirante a la dirigencia nacional de Morena consideró que perfiles como el de Vargas Landeros siempre causarán controversia, pero no por ello encabezarán el partido en elecciones

América Armenta

22/09/2020 | 12:19 AM

Convocar a una renovación de presidencias y secretarías generales de todos los estados, por medio de encuestas, es la principal acción que propone Gibrán Ramírez Reyes, aspirante a la dirigencia nacional de Morena, aún si se tocan intereses particulares, para poder mantener el partido con sus principios.

“Tenemos la mala concepción, o se tiene, de que las mesas políticas arreglan todo, es lo que se ha querido hacer con los delegados en función de presidentes, me parece que no, y que podemos recargarnos en ese aspecto técnico de las encuestas y de métodos de selección y hacer la estructura electoral, como la hizo Andrés Manuel, al margen de los comités ejecutivos estatales y municipales”, manifestó Ramírez Reyes.

El joven morenista consideró que perfiles como el de Gerardo Vargas Landeros no caben en Morena, pues tendría que haber trabajado arduamente para representar el partido, además que como Redes Sociales Progresistas no se podrían aliar, pues no cumplieron con los requisitos para ser partido.

“En este momento más que seguir abriéndonos a candidatos que vienen de diferente formación, como Redes Sociales Progresistas o cosas así, tenemos que concentrarnos en nuestros cuadros que ya tienen capacidad probada, creo que la encuesta va a filtrar por sí sola”, mencionó, agregando que debe incluirse en la encuesta el conocimiento, la reputación y privilegiar a candidatos con espacio de crecimiento.

En este momento, Morena debe de dejar esas alianzas pragmáticas, expuso el aspirante, que le fueron útiles para 2018 y después del 2018 ha venido el desencanto, con nombres como el de Cuauhtémoc Blanco y Lilly Téllez, a quienes reprobó su actuar.

“Como candidato externo tendría que venir haciendo un trabajo distinto desde hace tiempo, yo creo que son aspiraciones que no son serias, que la mayoría de las encuestas que tienen una solidez metodológica que hemos visto tienen otros punteros y estoy seguro que aunque decidiera participar y no se le cerraran las puertas, la gente tiene bien claro qué candidatos quiere”, dijo sobre Vargas Landeros.

Ramírez Reyes de tener una agenda en la que las mujeres se vean representadas, como las líderes de familias que buscan personas desaparecidas, pues no consideró que tengan una representación política como la que merecen, de igual manera con las comunidades indígenas que tienen sus demandas, considerándose a sí mismo indígena.

El interesado en dirigir Morena a nivel nacional ha recorrido ya 41 ciudades y ha encontrado en los jóvenes perfiles interesantes, pero lamentó que a este grupo de la sociedad se le asignen discusiones banales, como sexualidad, drogas deporte y demás, como si esto no fueran también actividades de adultos o adultos mayores.

Por lo que tiene particular interés de dejar de sectorizar para que se discutan temas como el empleo, maternidad, política económica, esto a partir de eliminar las separaciones de jóvenes y aceptar militancia en Morena a menores de 18 años.

Sus propuestas

Otras de las propuestas que Ramírez Reyes está presentando en la gira nacional es que sea la militancia la que decida las alianzas de Morena, así como que se modifique la geografía electoral para que se represente a los mexicanos en Estados Unidos, con los distritos que sean necesarios, esto para saldar una deuda política con los paisanos.

También expuso la necesidad de contar con un departamento de encuestas propio para no depender de casas encuestadoras que se saturan en temporada electoral y otra propuesta es que haya observatorios locales y estatales para que se estén cumpliendo con los principios del partido.

Un medio que permita combatir las noticias falsas e informar lo que está haciendo el Gobierno, una coordinación nacional de alcaldías para conocer las necesidades de las regiones y buscar soluciones en conjunto y formar mejores cuadros al interior del partido son otras de las propuestas.

Mensajes y compromiso

El mensaje para la militancia sinaloenses es que se construya desde abajo y que se incorporen quienes pueden hacer formación y tomen tareas en sus manos, para que no se quede en unos cuantos el partido.

Mientras que a la ciudadanía reiteró el compromiso de diferenciación con los partidos del viejo régimen, tarea de militantes y toda aquella persona que crea en la Cuarta Transformación, e invitó a la ciudadanía a que se una a Morena y se reemplace a los cuadros del PAN y del PRI.

“La Cuarta Transformación no puede ser un proceso federal, ni un proceso de un sexenio, si queremos que haya Cuarta Transformación tiene que haber otras condiciones, un futuro, un programa que vaya más allá del sexenio presente, que vaya sobre lo regional y lo local”, abundó.

Reaparición de Ricardo Anaya

Sobre la reaparición de Ricardo Anaya, ex candidato a la presidencia por el PAN, Ramírez Reyes consideró que puede que quiera coordinar la bancada del PAN en la Cámara de Diputados y seguir en la política, pero consideró que tiene pocas oportunidades de ganar mayores puestos.

Destacó también que el albiazul arremetió contra el actual Gobierno por la crisis sanitaria que no dependió de éste, sino de la pandemia que se presentó en el mundo.

Además reprobó que Porfirio Muñoz Ledo, también aspirante a la dirigencia nacional de Morena, atacara a Marcelo Ebrard, enfatizando que tiene aspiraciones a la presidencia de México, de ahí que esté buscando una vacuna que le haga tener méritos.

Sin embargo, Ramírez Reyes consideró que este momento debe de ser de unidad en el partido, no de respaldar lo que Anaya Cortés decía.