Busca GPO acuerdo con habitantes de El Muellecito para que desistan de amparo contra planta de amoniaco

Carlos Bojórquez

LOS MOCHIS._ A través de redes sociales se difundió un documento según el cual, la empresa Gas y Petroquímica de Occidente buscaría un acuerdo con los representantes del Ejido El Muellecito para que desistan del amparo promovido en contra de la construcción de la planta de amoniaco en Topolobampo.

Según el documento, 'El Ejido' celebraría el acuerdo 'por deparar beneficio' a la comunidad, con el compromiso de dar por terminado el juicio de amparo 724/2018-1, seguido ante el Juzgado Séptimo de Distrito.

Para firma del mismo se nombra a Agustín Álvarez López, Olegario Ahumada Maldonado, Regino Jacobi Ceballos y Bianca Dorely Valenzuela, en su carácter de Presidente, Secretario y Tesorero del Comisariado Ejidal, y Presidente del Consejo de Vigilancia del Ejido El Muellecito. También se nombra a Luis Iván Carvallo Robledo, como representante legal de GPO.

En este juicio de amparo, la parte quejosa reclama la resolución de la Semarnat mediante la cual autorizó el proyecto de la planta de amoniaco, y refiere que le causa afectación directa e inmediata en el derecho a contar con un medio ambiente sano, en virtud de que generará un daño irreparable a los ecosistemas de la región y un grave riesgo a la salud pública de las personas que residen cerca de la planta.

Advirtiendo la posibilidad de que el acto reclamado sea inconstitucional, el Juez concedió suspensión provisional del proyecto.

Ademas, en el Juzgado Sexto de Distrito están en proceso los juicios de amparo 528/2018-7B, promovido por la comunidad indígena de Lázaro Cárdenas, y 628/2018-2A, promovido por la comunidad del Campo Pesquero Paredones; y en ambos se concedió la suspensión definitiva del acto reclamado.

NOSOTROS NO VAMOS A PARAR: PEÑA AVILÉS

El ex Diputado federal e integrante del colectivo 'Aquí No', Gerardo Peña Avilés, confirmó que la empresa GPO, subsidiaria de Grupo ProMan en México, ha buscado la manera de hacer desistir a los firmantes de los juicios de amparo promovidos en contra de la construcción de la planta.

"Como no tiene ni un punto ni coma dentro de la ley en este proyecto, ha recurrido a un montón de mañas. Es una empresa tacuache. Por la gravedad del producto que manejan, necesitan hacer toda esa bola de corruptelas, al grado que en días pasados, hace como unos 15 o 20 días, invitaron a los firmantes de los amparos a Trinidad y Tobago, para que vieran cómo funciona una planta de ese tipo y mostrarles que no tiene riesgo. Por supuesto, fueron cuando estaba funcionando bien, pero Trinidad y Tobago es uno de los países más contaminados, y la región donde está esa planta le aporta mucho a la contaminación de los ecosistemas y a la afectación de la economía de las personas que están alrededor, son cosas que no les dijeron a estas personas", reveló.

Asimismo, mencionó que la parte quejosa de uno de los juicios ya les aseguró que ha rechazado la propuesta de desistimiento, y los otros aún 'no están tan convencidos'.

"Hay otras estrategias, no podemos estar dependiendo de representantes vulnerables, o que les guste el apapacho, como le gustó a Librado Bacasegua, que él sí se pandeó. Si los convencen, no pasa nada, porque sólo son los representantes, pero los representados todos están en contra, así que nomás sustituimos al firmante", expuso.

"Es una empresa que ha venido corrompiendo gente, ha venido haciendo cosas al margen de la ley, ha venido simulando documentos y registros y trámites, que todos son ilegales. Pero el amparo sigue, nosotros no vamos a parar, y esa planta no se va a poner ahí", sentenció.

Peña Avilés reiteró que a través del Senador Rubén Rocha Moya ya se gestionó una cita con la Secretaría de Medio Ambiente, pero criticó la falta de voluntad mostrada por José Jaime Montes Salas.

"El Diputado federal, o coordinador de Delegaciones, que es Jaime Montes, entiendo que se está empezando a hacer de la vista gorda con este tema, en campaña mostró que iba a hacer todo lo imposible porque no se construyera la planta, pero ahorita ya se está haciendo de la vista gorda", externó.