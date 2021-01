Busca Ivanjov Valenzuela alcaldía de Culiacán por Movimiento Ciudadano

El precandidato de Movimiento Ciudadano por Culiacán, Ivanjov Valenzuela, consideró ser la mejor carta y llegar como un ciudadano que busca servir

América Armenta

CULIACÁN._ Con ganas de servir y una plataforma ciudadana, es como Ivanjov Valenzuela, aspirante a la Presidencia municipal de Culiacán, buscará a la ciudadanía para presentarse, sobretodo con la gente que no se siente representada por el actual Gobierno y quienes no han decidido a quien apoyar.

“Hay mucho por hacer, a veces las ganas de servir son las que faltan y para Ivanjov Valenzuela las ganas de servir son las que le sobran”, aseguró el precandidato a la alcaldía, por lo que ya ha pensado en acciones para la sociedad culiacanense.

“Mi proyecto por la alcaldía de Culiacán es un proyecto a 100 por ciento ciudadano, que creemos que hace falta ya un gobierno demasiado cercano a la gente, un gobierno que le dé la capacidad de respuesta a los ciudadanos y donde involucremos a todos los sectores que hoy vemos muy abandonados”, declaró.

De acuerdo con Valenzuela, actualmente hay desatención en niños y niñas con cáncer, mamás cuyos hijos e hijas tienen necesidades especiales y otros temas que les han presentado en los círculos ciudadanos en las colonias y comunidades.

Acciones

El aspirante tiene una plataforma con tres propuestas concretas en mente, que son mejor atención a la ciudadanía, centro de apoyo para personas adictas o con problemas emocionales y oportunidades para adultos.

“La atención a la gente en el municipio, tiene que haber un atención a todos los ciudadanos de calidad en Culiacán, como quienes vienen desde las sindicaturas a hacer diferentes trámites”, dijo sobre el primer punto.

“Para ellos un call center donde tú puedas estar llamando al Ayuntamiento de Culiacán, con toda la confianza de que te atiendan, que te puedan canalizar y resolver en una situación de emergencias”, detalló.

En cuanto a la segunda propuesta, expuso un centro de atención para las personas que tienen alguna enfermedad emocional o de adicción, tanto de drogas, alcoholismo o problemas como ludopatía, que reciban apoyo especializado y personalizado.

“En las últimas estadísticas que pedimos a barandillas en Culiacán, tenemos la triste noticia de que hay niños de 7 años que ya están consumiendo drogas, no puede ser, tenemos que hacer algo y hablamos de un proyecto para Culiacán en este tipo de atenciones, para tener una sociedad más sana”, señaló.

Mientras que el otro punto que mencionó es para generar un programa de adultos de 40 a 60 años, ya un adulto de esa edad, abundó, es muy difícil que lo contraten en algún trabajo, aunque esté en plenas capacidades de realizarlo.

“Hay adultos que te responden muy bien en una actividad profesional, entonces hay muchas cosas en Culiacán que se pueden trabajar e incluso Ivanjov lo ha hecho desde las trincheras donde ha estado, como fue Fuerza Sinaloense”, destacó.

Respaldo

El aspirante no es el único interesado en Movimiento Ciudadano para contender por este puesto, pues Alejo Valenzuelo también está registrado como precandidato, pero aseguró que tiene trabajo con la ciudadanía que lo puede respaldar, destacando la fiesta sinaloense en donde estuvieron participando músicos como Los Nuevos Rebeldes, Los Alegres del Barranco, Julio Cháidez y El Lobito de Sinaloa, en donde se benefició a 18 niños con prótesis mecánicas y robóticas.

De acuerdo con Ivanjov Valenzuela, se pueden hacer las cosas desde una trinchera de gobierno, por ello se atrevió a ir por esta candidatura y confía que a la gente le va a gustar la plataforma y el programa que les proponen, además de que consideró que Movimiento Ciudadano es un partido limpio y el mejor para trabajar.

“Yo no me considero un político tradicional, yo me considero un gestor inquebrantable que siempre, las 24 horas, los 365 días al año, siempre está en la disposición de atender el llamado de cualquier urgencia que la gente tenga”, declaró.

Gente

Ivanjov Valenzuela destacó que lo que más le gusta de Culiacán es la gente, su alegría y las ganas de hacer las cosas, por lo que pidió cambiar el chip sobre Culiacán y que se sepa que hay más personas buenas que salen a trabajar todos los días y ganarse el pan de cada día.

Él, comentó, es un maestro de secundaria que busca enviar ese mensaje en el interior de su familia, con sus hijas, y al exterior, para que haya un espacio mejor para vivir.