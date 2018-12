Busca Johana ser reina MesoamÃ©rica

Busca Johana ser reina Mesoamérica

La pequeña mazatleca, de 6 años, viajará a Guatemala para representar a México en la categoría Baby del concurso 2019

Fernando Espinoza

MAZATLÁN._ Es de Mazatlán la primera representante mexicana de la categoría Baby para el concurso Miss Mesoamérica; se llama Johana Martínez Núñez, tiene 6 años y viajará a Guatemala para representar a México en enero próximo.

La concentración de esta competencia se realizará los últimos días de enero, y los primero de febrero de 2019, aunque es la primera vez que México tiene una representante en la categoría Baby, en otras ediciones del concurso este País fue representado por señoritas en la categoría Miss, donde participan mujeres de entre 18 y 24 años.

Johana es la ganadora del título Belleza Niña México 2018, del que es director nacional el mazatleco Radamés Pérez “El Profe”, este certamen que le dio pase al concurso al concurso internacional en Guatemala.

“El concurso se llama Belleza Niña México 2018, yo soy el director nacional de la marca, la niña que ganó va a participar en Guatemala a finales de enero y principios de febrero, va a un concurso que se llama Mesoamérica, compite con otros países como Venezuela, Colombia, República Dominicana, Brasil, y dentro del concurso hay varias categorías, que son Miss, Teen, Baby y Little, por ejemplo Johana va a la categoría “Baby” porque tiene 6 años”, explico “El Profe” en entrevista.

Johana es estudiante de nivel primaria, nacida en Mazatlán, pero actualmente radica en Puerto Vallarta, por cuestiones laborales de sus papás.

“Tengo muchos amigos en mi escuela, y me gustan mucho las matemáticas”, compartió Johana, durante la entrevista.

Van por otra corona para la familia

Italia Martínez Núñez, hermana mayor de Johana, buscará en abril coronarse como Belleza Niña 2019, de ganar estaría representando a México en la categoría Little del concurso de belleza Mesoamérica.

Italia tiene 10 años, y es la representante de Sinaloa en este certamen, antes de llegar a Belleza Niña nunca había participado por una corona, pero la emociona el hecho de representar a su Estado en el concurso nacional.

“Cuando vi a mi hermana Johana que estaba participando como reina me animé a participar, yo nunca he participado para reina, ella sí fue reina de su colegio, pero espero ganar, me estoy preparando para eso”, explicó Italia Martínez Núñez.