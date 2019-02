Busca Junta de Sanidad de Guasave sacar del mercado insecticidas tÃ³xicos

Busca Junta de Sanidad de Guasave sacar del mercado insecticidas tóxicos

Alistan un catálogo de productos no dañinos para la salud, pero pretenden que quede establecido en una ley o reglamento, con sanciones para quienes no lo respeten

Reyes Iván Camacho

GUASAVE._ Con el propósito de eliminar la aplicación de insecticidas tóxicos que incluso están prohibidos en Estados Unidos pero que no han sido vetados en México, la Junta Local de Sanidad Vegetal de Guasave alista un catálogo de productos que no son dañinos para la salud, informó Juan de Dios Santos Soto.

El presidente del organismo agrícola expuso que buscan que este catálogo de productos no tóxicos quede establecido en una ley o reglamento, con sanciones para quienes no lo respeten y apliquen insecticidas que no estén contemplados.

“Hay una petición de parte de la junta que los insecticidas que nos hacen daño, que tienen mucha toxicidad, salgan del mercado y también hay un compromiso con todos los ingenieros de las casas comerciales, vamos a tener un acercamiento para que cada quien saquemos entre todos el catálogo de insecticidas que deben aplicarse aquí”, manifestó.

En esta tarea se han sumado la Asociación de Agricultores del Río Sinaloa Poniente, los módulos de riego e incluso los técnicos de las casas comerciales que venden dichos productos, aseguró.

Santos Soto reconoció que en México se siguen vendiendo y aplicando muchos productos tóxicos que en países como Estados Unidos ya fueron prohibidos por ser dañinos para la salud.

“La intención de nosotros de reglamentar ese catálogo de insecticidas es que usemos los mismos que aplicamos para exportar, no es posible que los productos que nosotros cosechamos (con insecticidas no tóxicos) se vayan al extranjero y consumamos los productos que tengan tóxicos”, subrayó.

El presidente de la Junta Local de Sanidad Vegetal agregó que, aunado a eso, están trabajando en la producción de insectos benéficos para reducir el uso de insecticidas.

“Se están reproduciendo aproximadamente de 5 a 7 litros diarios que nos alcanzan para 7 mil hectáreas, nosotros queremos aumentar mínimo a unos 10 litros diarios para tener la capacidad de liberar en 10 mil hectáreas diarias”, expuso.

El problema, añadió, es que los insecticidas tóxicos que se siguen aplicando en el campo guasavense está matando esos insectos, lo que le da una razón más para prohibirlos.

“Si no hacemos ese reglamento vamos a tener problemas, pero los productores están asumiendo su responsabilidad y están acudiendo a los laboratorios y estamos aplicándolo de manera gratuita, aérea, la intención es que no quede ninguna hectárea sin aplicar”, dijo.

Santos Soto confió en que el planteamiento pueda prosperar en el Cabildo o en el Congreso del Estado.