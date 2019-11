Busca Luis VelÃ¡zquez y El Estilo Serio ganar un lugar en la mÃºsica

MÚSICA

Busca Luis Velázquez y El Estilo Serio ganar un lugar en la música

El grupo campirano lanza su primer sencillo 'Cuento de reinas'

Leopoldo Medina

Con el deseo de crear su propia historia y ganarse su lugar dentro de la música, nace en Culiacán el grupo Luis Velázquez y el Estilo Serio, un grupo campirano que se formó hace cuatro meses, buscando con su música la preferencia del público.

El grupo está conformado por Luis Velázquez, en la primera voz y armonía, Alan Romero, requinto y segunda voz, y Samuel Romero, en el bajo.

“Como solista yo ya tenía un año trabajando, pero surgió la idea de sumar a alguien más que me acompañara, y se sumaron Alan y su primo, y desde hace cuatro meses empezamos a tocar, y ahorita estamos promocionando el tema Cuento de reinas”, señaló Velázquez.

El tema ya puede ser escuchado en las plataformas digitales, además de que están esperando lanzar el video oficial de la canción en los próximos 10 días.

“La canción formará parte de un disco que se está preparando más adelante, por lo pronto lo que estamos haciendo es una gira de medios para promover este tema, para que la gente lo escuche, nos vaya conociendo, y se enamore de este proyecto, creado para complacerlos con buenas canciones, tocadas en nuestro estilo campirano”.

Cuento de reinas es un tema dedicado al desamor compuesto por Luis Velázquez.

El grupo reconoció que aunque es poco el tiempo que llevan en la escena musical, han avanzando en su objetivo de dar a conocer lo que son, buscando crezcer cada día más para que música llegue a todos lados.

Influenciados por la música de grupos como Miguel y Miguel, Ariel Camacho, entre otros, han logrado crear su propio estilo, fusionando otros sonidos con los que aseguran conquistarán el oído de su público.

Conquistar Estados Unidos

Parte de sus objetivos es viajar a los Estados Unidos y abrirse camino en este mercado, pero primero desean recorrer gran parte de México, hasta lograr consolidarse en la preferencia del público.

“Sabemos que no es fácil, hacerse de un nombre en la música no es fácil, hay mucha competencia, pero a pesar de eso, no nos detenemos en nuestro objetivo de trascender”, resaltó el vocalista.

Otros de sus proyectos para lo que queda de este 2019, es seguir lanzando más temas, hasta grabar su primer disco, el cual no tiene fecha aún de salida, por lo que esperan pronto meterse al estudio de grabación y sorprender a su público con su primera producción.

“La idea es entrar el 2020 con nuestro primer disco de estudio, pero antes de esto queremos lanzar un disco en vivo de puros covers y otro con temas inéditos”, dijo.

