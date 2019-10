Busca Tristan Thompson el perdÃ³n de KhloÃ© Kardashian

BREVES

Busca Tristan Thompson el perdón de Khloé Kardashian

Noroeste / Redacción

Han pasado siete meses desde que la indiscreción de Tristan Thompson con Jordyn Woods -quien fuese mejor amiga de Kylie Jenner- se hizo pública y el basquetbolista no pierde la esperanza de conseguir el perdón de Khloé Kardashian, publicó Hola.

La bomba mediática que representó esta infidelidad provocó la ruptura definitiva entre la creadora de Good American y el jugador de los Clevelands; sin embargo, él no quita el dedo del renglón.

Independientemente de que su noviazgo terminó con la traición de Thompson, los papás de True mantienen una relación cordial por el bien de la pequeña; situación que ha confundido un poco a Tristan, pues de acuerdo con Khloé, ha intentado reconquistarla en repetidas ocasiones, la última, con un enorme diamante rosado, en mano.

De acuerdo con lo revelado por Koko, durante uno de los nuevos capítulos de Kepping Up With The Kardashian, el papá de su hija la sorprendió con este costoso obsequio con el que intentó disculparse y retomar la relación amorosa; sin embargo, parece que en esta ocasión, Khloé tiene muy claro que es definitivo.