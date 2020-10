Buscan a la doctora Alondra Hernández, desaparecida tras tomar un taxi en hospital de Zapopan, Jalisco

Desde el sábado 17, familiares y amigos perdieron contacto con la joven. Recibió una llamada y tomó un taxi

Animal Político

La médica general Alondra Hernández Ruelas, de 25 años, desapareció el 17 de octubre alrededor de las 10 de la mañana. Lo último que se sabe de ella, hasta el momento, es que abordó un servicio de taxi privado.

Desde hace un año, Alondra Hernández trabaja en la clínica privada San Miguel Arcángel, en Zapopan, Jalisco. El sábado estaba por terminar su turno en ese hospital, cuando salió de manera repentina.

“La recepcionista nos dice que mi hermana recibió una llamada y se puso tensa, nerviosa. Agarró sus pertenencias y se salió sin avisar. Se subió a un servicio de taxi privado, pero no sabemos cuál. Eso es lo último que se sabe de ella”, dice su hermana Abril Hernández.

Como Alondra todavía no acababa su guardia, tenía que firmar salida de pacientes para que los dieran de alta.

“La recepcionista al ver que mi hermana se tardaba en volver, le empezó a llamar y a mandar mensajes, para ver qué hacían con los pacientes que estaban esperando irse, pero ya no le entraron las llamadas y los mensajes ya no le llegaban”, cuenta Abril.

La última vez que su familia tuvo una conversación con Alondra fue el viernes.

“Mi hermana vive en Guadalajara, Jalisco, y nosotros en San Luis Potosí. Pero mis papás siempre están en contacto con ella. Mi papá habló con ella el viernes, normal, no notó nada raro, y el sábado como a las 6 de la tarde le vuelve a marcar y se va a buzón. No se le hizo raro porque pensó que seguro estaba en el quirófano, cuando entra siempre pone el teléfono en modo avión, así que no se alarmó”.

Fue el sábado en la noche cuando se encendieron las alarmas. Abril recibió vía Messenger de Facebook un mensaje de la recepcionista del hospital preguntando si sabían algo de Alondra porque ellos no tenían ninguna noticia de ella.

“Me empecé a preocupar. Les marqué a mis papás, porque en ese momento no estaba con ellos, y nos empezamos a mover, a preguntar, pero nadie, de amigos o familiares, sabe nada de ella. No llegó a dormir a donde vive. La casera y su roomie no la han visto ni saben nada. Al hospital tenía que ir a trabajar ayer domingo y no llegó”.

La familia levantó un reporte de desaparición en San Luis Potosí y se trasladó a Jalisco para levantar la denuncia correspondiente ante el ministerio público.

Alondra es médica cirujana, egresada de la Universidad Autónoma de Jalisco. Está trabajando en la clínica privada en Zapopan mientras se prepara para aplicar a la próxima convocatoria, el año siguiente, para hacer su residencia, ya sea en otorrinolaringología o dermatología.

Cuando desapareció portaba su uniforme quirúrgico de color verde. Alondra mide 1.64, es de tez morena clara, pelo lacio, negro y largo y tiene una cicatriz en la frente, arriba de la ceja izquierda, así como un lunar café en la nariz del lado derecho y tres perforaciones en uno de sus oídos.

Hace apenas unos días, el Comité contra las Desapariciones Forzadas de las Naciones Unidas (Comité CED) exhortó al Estado mexicano a realizar todas las acciones de búsqueda necesarias y adecuadas para determinar el paradero y la suerte de las dos mujeres trans desaparecidas también en Zapopan Jalisco, esto a petición de organizaciones de la sociedad civil que alertaron al Comité sobre esta desaparición.

En su solicitud, IDHEAS, Litigio Estratégico en Derechos Humanos A.C. y Unión Diversa de Jalisco (UDJ) informaron a las Naciones Unidas que En Jalisco se registran oficialmente un total de 11 mil 263 casos de personas desaparecidas, lo que lo ubica como la segunda entidad con el mayor número de casos. Zapopan es el segundo municipio del estado con más desaparecidos, con 2 mil, de los que 580 son mujeres.