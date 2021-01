Buscan agregar Testigos Sociales a la Ley de Notariado de Sinaloa

Luego de que el Gobernador Quirino Ordaz Coppel otorgara en un proceso opaco 60 Fiats notariales en noviembre del 2020, se busca reforzar los requerimientos para las personas que busquen este beneficio

América Armenta

Una iniciativa para modificar la Ley de Notariado en Sinaloa se presentó en diciembre del 2020 por Victoria Sánchez Peña, de Morena, y Édgar Augusto González Zataráin, del PRD, para evitar que los Fiat notariales se entreguen a personas con influencia, sino a quienes cuenten con un perfil para ello, la cual llegó este martes al Pleno del Congreso.

“El objeto de la presente iniciativa es reformar y adicionar diversas disposiciones a la Ley de Notarías del Estado de Sinaloa con la finalidad de dotarla del principio de máxima publicidad, de la figura de testigos sociales y que se respete la paridad de género en el procedimiento de otorgamiento de notarías públicas en Sinaloa”, exponen.

Lo más novedoso de la reforma que están buscando Sánchez Peña y González Zataráin es la incorporación de la figura de Testigos Sociales para garantizar la transparencia en los procesos de selección de las personas a las que se les otorgan los Fiat.

“Proponemos que los testigos sociales sean elegidos por la mayoría de los diputados integrantes del pleno, del Congreso del Estado de Sinaloa, esto con el fin de que se elijan a personas honorables y destacadas en el ámbito jurídico que puede fungir como observadores del procedimiento y en caso de detectar corrupción denuncien dichos hechos”, reiteraron.

Fue en noviembre del 2020 cuando Quirino Ordaz Coppel entregó 54 Fiat notariales, para una semana después, entregar seis más, sumando así 60 en total; se destaca que el ex Secretario de Desarrollo Sustentable, Carlos Radamés Gandarilla García, quien renunció ese mismo día a la Secretaría, fue uno de los beneficiados en la entrega de Fiats.

“Es claro que no existen mecanismos de transparencia, dado que los ciudadanos solo se enteran de los resultados de la selección, pero no de las de evaluaciones, ni de los procesos de calificación, ni mucho menos de las deliberaciones, bajo este panorama es evidente que el procedimiento no cuenta con mecanismos de publicidad que garanticen la imparcialidad”, consideraron los diputados promoventes de la iniciativa.

Modificación

La anexión de la figura de los testigos sociales quedaría estipulada de la siguiente manera en la Ley:

Artículo 30 BIS 3. Los testigos sociales serán cargos honoríficos sin retribución, electos por mayoría simple del pleno del Congreso del Estado. La Secretaría General de Gobierno remitirá los candidatos que cumplan los requisitos para ser testigos sociales al Congreso del Estado de Sinaloa, para que analicen los perfiles y elijan a más tardar en 15 días hábiles a quienes vayan a ocupar la función.

Artículo 30 BIS 4. Los testigos sociales deberán estar presentes durante todas las pruebas en el procedimiento para el otorgamiento de notarías; una vez concluido, lo evaluarán, calificándolo como aprobado o reprobado.

Los testigos sociales deberán enviar en 15 días hábiles al Congreso del Estado de Sinaloa un dictamen justificando dicha evaluación. En caso de que los testigos sociales detecten algún hecho ilícito en el procedimiento de otorgamiento de nuevas notarías públicas, lo denunciarán ante las autoridades correspondientes.