PARTIDO

Buscan conformar en el PAIS un partido que sea de la gente

Actualmente todos los partidos registrados, incluyendo Morena, tienen dueños y son controlados por uno cuantos que son quienes deciden por todos, señala Camilo Valenzuela Fierro

Reyes Iván Camacho

GUASAVE._ Integrantes de cuatro organizaciones sociales están uniendo esfuerzos en busca de conformar el Partido Amplio de la Izquierda Social, un instituto político que lo conciben con un métodos de trabajo participativos y formativos en los que sus integrantes, no las cúpulas, sean quienes tomen las decisiones, expresó Camilo Valenzuela Fierro.

El ex dirigente del PRD detalló que en este esfuerzo por convertir al PAIS en una opción de izquierda urgente para México participan el Movimiento para la Liberación Nacional y el Socialismo, la Alianza Popular del Campo y la Ciudad, la Organización Nacional del Poder Popula y Unidos.

"Se necesita un partido de identidad, comprometido con métodos de trabajo no centralistas ni verticales, que sea muy municipalista, igualmente que sea federado, que la gente de cada estado tome sus decisiones en el marco de la línea nacional", explicó.

El luchador de la izquierda subrayó que actualmente todos los partidos con registro tienen dueño, en donde quien funge como presidente o quien controla las finanzas arma una élite que toma las decisiones, mientras la gente que integra ese partido en los municipios no tiene el derecho de definir cómo se organiza y con qué política actúa en el marco de la línea nacional, incluyendo los procesos electorales en donde no tiene derecho a elegir sus candidatos.

En esa misma línea, aseguró, está también Morena.

"Morena es un referente electoral centralizado y vertical, hay compañeras y compañeros que formaron parte de Morena y por este hecho de que no hay espacio de discusión y en que hay de chile, manteca, de mole y de todo, mucha raza dice 'no, nosotros somos de izquierda y queremos un partido de izquierda con métodos de trabajo participativos y formativos, no centralistas ni verticales'", insistió.

Entre quienes buscan crear el PAIS hay algunos desprendimientos de Morena, pero la mayoría son de esas cuatro organizaciones sociales que, aunque apoyaron la candidatura de López Obrador, no se afiliaron al Movimiento de Regeneración Nacional y tampoco son incondicionales del Presidente.

Valenzuela Fierro subrayó que han estado reuniéndose con colectivos en las principales ciudades de Sinaloa para promover una reunión en la que se defina la fecha para la asamblea estatal.

Agregó que necesitan hacer un mínimo de 20 asambleas estatales con más de 3 mil personas presenciales y afiliar a nivel nacional un mínimo de 234 mil, para lograr el registro a más tardar en enero que es el plazo para poder participar en el siguiente proceso electoral.