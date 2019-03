Seguridad

Buscan crear registro nacional de detenciones

La iniciativa formaría parte de las leyes secundarias que acompañarán a la de la Guardia Nacional, expresa la Senadora Imelda Castro

Gabriel Mercado

CULIACÁN.- Como parte de las leyes secundarias que acompañarán a la de la Guardia Nacional cuando se promulgue, se busca crear una que contemple un registro nacional de detenciones, esto para conocer con precisión quiénes son retenidos por la autoridad y no se den casos de tortura o ejecuciones extrajudiciales, dio a conocer la Senadora de la República, Imelda Castro Castro.

Mencionó que esta legislación ya se encuentra en proceso, y se está negociando si la presentará la Cámara de Diputados, la de Senadores o vendrá desde el mismo Gobierno federal, y será parte de un conjunto de normas para complementar la que dará vida a la guardia.

"Antes se daban las detenciones y nadie sabía durante horas, durante días a veces, a veces igual se podían liberar a los detenidos, igual se podían torturar, igual se podía procesar, pero no sabía nadie, para resolver ese problema de la opacidad que había, va a haber una Ley Federal del Registro de Detenciones", explicó Imelda Castro.

Añadió que con esta ley buscará se mantenga el respeto a los derechos humanos.

"No es que se busque publicitar, es parte del debido proceso que no se ha respetado en México, necesitamos que haya claridad en ese tema, todos los detenidos, a ver, aquí está un detenido, para información, no para exhibición, que los familiares y que la gente sepa que se detuvo a tal hora al tal lugar a 'fulano' y este es el proceso que lleva... se va a buscar alguna forma con el debido proceso, respetando los derechos humanos", comentó.

Aunado a esa legislación se trabaja también en una Ley del Estado de Fuerza, y así también la Ley Orgánica de la Guardia Nacional, la cual especificará las funciones que quedaron de manera general en la Constitución.

Castro Castro afirmó que en el trabajo de estas legislaciones se mantendrá un parlamento abierto para escuchar a los organismos de la sociedad civil y de derechos humanos durante su conformación.

Recordó que la promulgación de la Ley de la Guardia Nacional se dará cuando termine la votación de todos los estados, ya que el Presidente decidió aguardar para que todas las entidades participen, independientemente la aprueben o no.

