Buscan dar la marca en la Etapa Zonal rumbo a la Olimpiada Estatal de Atletismo

Cientos de jóvenes participan en el segundo día de competencias

Carlos Robles

MAZATLÁN._ Cientos de jóvenes atletas se dieron cita la mañana de este domingo para formar parte del segundo día de actividad de la Etapa Zonal de Olimpiada y Nacional Juvenil de Atletismo 2019.

Una vez más, el Centro Deportivo Benito Juárez se encargó de albergar esta gran competencia, donde hicieron acto de presencia competidores provenientes de Escuinapa, Rosario, San Ignacio y Mazatlán, para buscar dar sus mejores marcas.

Con gran determinación se presentaron cada uno de estos jóvenes, pertenecientes a las categoría Promocional, Sub 16, Sub 18 y Sub 21, en las ramas varonil y femenil.

Los competidores dejaron ver sus mejores tiempos y distancias con el afán de registrar los más altos, los cuales les podrían permitir avanzar a la siguiente ronda de la competencia y formar parte del selectivo estatal.

Durante este segundo día se realizaron distintas pruebas de pista, como los relevos de 4x400, salto de altura, lanzamiento de disco, lanzamiento de jabalina y lanzamiento de martillo.