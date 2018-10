Buscan eliminar la corrupciÃ³n y optimizar trabajos en la USE

Buscan eliminar la corrupción y optimizar trabajos en la USE

Eliminar las filas, intermediarios, pagos en ventanilla, boletinar a ciudadanos que lleven documentación falsa y darle bonos a los trabajadores de la Unidad de Servicios que hagan bien su trabajo son las medidas que se han tomado desde el Gobierno del Estado

Antonio Olazábal

CULIACÁN._ En aras de optimizar los trabajos en la Unidad de Servicios Estatales y eliminar la corrupción de esta Unidad, José de Jesús Gálvez Cázarez, titular de la Secretaría de Innovación, señaló que se ha instalado un sistema anticorrupción prototipo en la unidad Culiacán, mismo que se replicará en otros municipios del Estado.

El funcionario estatal mencionó que del 24 de septiembre a la fecha se instalaron una serie de medidas para erradicar la corrupción en la Unidad de Servicios Estatales, mismas que han abonado a que se vayan eliminando las malas prácticas en la USE.

José de Jesús Gálvez Cázarez, titular de la Secretaría de Innovación

Una de ellas es que en ventanillas, o cuando la ciudadanía es atendida por los trabajadores de la USE ya no se podrá pagar con efectivo, además que con la intención de que no se entreguen documentos apócrifos, ya no se aceptan documentos en copia para realizar todo tipo de trámites.

“Cuando llega el ciudadano lo primero que hacemos es armamos el expediente electrónico, antes de iniciar el trámite, llegan, va a hacer un alta de un vehículo, y digitalizamos todos los documentos en original, ya no les pedimos copias”, mencionó José de Jesús Gálvez Cázarez.

“Originalmente nosotros les pedíamos copias, una copia para Recaudación, y otra copia para Vialidad y Transporte, hoy en día ya no existen copias en la USE, los ciudadanos llegan con sus originales, se escanean y se inicia el trámite”, explicó.

El titular de la Secretaría de Innovación mencionó que durante el último mes lograron detectar 355 trámites que presentaron irregularidades por parte de los ciudadanos que acudieron a realizar trámites en la USE, siendo las falsificaciones del seguro vehicular y facturaciones falsas las más frecuentes.

“Tenemos 355 trámites que tienen una irregularidad de menor a mayor, es definir las medidas que vamos a hacer cuando encontremos una factura falsa, ahorita razonamos los trámites, boletinamos esos trámites”, mencionó.

“El top número 1 que falsifican es el seguro vehicular, es el 4.41 por ciento de los trámites, o sea 152 trámites de los 3 mil 450 tiene un detalle de que el seguro no es válido, tenemos 77 inconsistencias en facturas, pedimento o jurisdicción voluntaria, tenemos 47 irregularidades en cuanto yo no acredité bien que no soy un familiar directo, para acreditar un trámite”, detalló.

Gálvez Cázarez llamó a la ciudadanía a estar más atenta a la hora de realizar trámites, ya que ellos detectarán cualquier anomalía a la hora que realicen algún procedimiento.

“Del 24 de septiembre al 29 de octubre, de los documentos que ingresan a la USE, de 3 mil 450 trámites el 10 por ciento tenían inconsistencias, qué quiero decirles, es bien importante que ustedes comuniquen a los ciudadanos, si acuden con seguro a tercero falso lo vamos a detectar, si acuden con una factura falsa, la vamos a detectar, o con un pedimento apócrifo, lo vamos a detectar”, subrayó.

Otra de las medidas que se tomarán para mejorar la experiencia de los ciudadanos en la USE, será que a los trabajadores les darán bonos si las personas se van satisfechas de cómo fueron tratados por los servidores públicos.

El funcionario informó que serán bonos de hasta 5 mil 500 pesos mensuales si tienen buenos comentarios por parte de los ciudadanos.