Buscan en Sinaloa fortalecer atenciÃ³n a jÃ³venes para prevenir adicciones

Buscan en Sinaloa fortalecer atención a jóvenes para prevenir adicciones

Capacitan a docentes del Conalep, de la UAdeO y de educación básica para orientar a los jóvenes sobre la atención que requieran

Noroeste / Redacción

CULIACÁN._ La Secretaría de Salud de Sinaloa, de manera conjunta con el Programa Nacional de Convivencia Escolar por parte de la Secretaría de Educación Pública y Cultura, ofrecieron una capacitación a docentes de Conalep, Universidad Autónoma de Occidente y Educación Básica en materia de adicciones, poniendo en práctica la responsabilidad adquirida en el desarrollo de sus alumnos.

El Comisionado Estatal de Prevención, Tratamiento y Control de las Adicciones, Cristhian Aldo Muñoz Madrid, destacó el trabajo realizado por las dependencias aquí involucradas en materia de prevención para que los jóvenes, niñas y niños tengan una adecuada atención.

“Sabemos, que el grave problema que tenemos actualmente en los jóvenes es la falta de comunicación padres e hijos y la comunicación no muy acertada de joven a joven, desafortunadamente a veces los jóvenes se pasan información errónea que no conocen a fondo y que ellos creen que no pueden tener algún daño, aquí se les va a capacitar para poder detectar, para poder referenciar, para tener la plena confianza que en el Sector Salud tenemos un área de atención que son los UNEMES CAPA”, explicó.

Tener a nuestros alumnos fortalecidos en autoestima y que aprendan a tomar decisiones más asertivas fueron parte de las estrategias que se expusieron a los docentes que asistieron a dicha capacitación y que forman parte de las acciones fundamentales del programa de Convivencia Escolar.

Esta capacitación se establece dentro de la prevención, seguido por la actuación que es a donde no se quisiera llegar con los jóvenes y en caso de suceder se procede a la canalización a CEPTA, UNEMES CAPA o UNEME CISAME según corresponda el caso

De igual manera, estas actividades de capacitación se estarán replicando en Mazatlán y Los Mochis para hacer llegar toda la información correspondiente a la prevención en materia de adicciones a los docentes de la entidad.

Presidieron el inicio de estas actividades Nandehui Borrego, Coordinadora del Programa de Convivencia Escolar; Consuelo Matus, Coordinadora Estatal; así como Hugo César Valdez Santillán, Coordinador Estatal de UNEMES CAPA.