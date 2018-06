Buscan en Sinaloa que los derechos de los niños se mantengan y no haya mano infantil en los campos agrícolas - Noroeste

PRO FAMILIA DE JORNALEROS IAP

Buscan en Sinaloa que los derechos de los niños se mantengan y no haya mano infantil en los campos agrícolas

Gracias a programas se ha logrado erradicar en 95% la mano de obra infantil en los campos sinaloenses

Noroeste / Redacción

Actualmente se tiene erradicado un 95 por ciento la mano de obra infantil a través de los programas que Pro Familias de Jornaleros IAP ofrece.

Cada año a finales del mes de Agosto migran a Sinaloa los encargados de trabajar las tierras que proveen hortalizas.

Estos jornaleros no llegan solos, los acompañan sus hijos. Durante su estancia en el campo, los menores no asisten a la escuela, no hay quien cuide de ellos y, en otros casos, son los padres los que mandan a los niños a pizcar para obtener más ganancia.

