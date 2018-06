Buscan exportar Bell Pepper a Japón - Noroeste

CULTIVOS SINALOENSES

Buscan exportar Bell Pepper a Japón

Desde 1935 no se ha podido exportar la hortaliza sinaloense y el CIAD busca cómo romper esa barrera

Istar Meza

Desde 1935, en Japón existe una barrera cuarentenaria que impide la importación de Bell Pepper de México, por riesgo sanitario; el Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, A.C. Unidad Culiacán, trabaja en un proyecto que busca romper la barrera para poder exportar estas hortalizas.

Raymundo Saúl García Estrada, investigador titular de fitopatología lidera el proyecto en colaboración con Caades y el CIDH, que aportaran un millón de pesos; AMHPAC también contribuirá un millón de pesos y en INAPI se busca convocar para obtener otro millón de pesos; pues el proyecto tendrá un costo final de 3 millones de pesos.

Alfredo Díaz Belmontes, director general de la Asociación Mexicana de Horticultura Protegida AC, dijo que cómo parte del objetivo de diversificar mercados, diversificar cultivos y dar valor agregado a los productos sinaloenses, se está impulsando está búsqueda de cumplir con el protocolo sanitario para eliminar la barrera con Japón.

"El mercado japonés es muy atractivo para el caso del chile Bell Pepper, ya firmamos el contrato tanto Caades como Amhpac con CIAD; parte de las obligaciones que tenemos están las de dar recursos, estamos en partes iguales Caades y Amhpac", explicó.

Estarán trabajando en las gestiones que se requieran para la buena marcha del proyecto, que tienen que ver con los acuerdos con SENASICA y con los homólogos en Japón, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Forestal Ministry of Agriculture, Forestry and Fishery; MAFF "NORINSUISAN-SHŌ".

El líder de la AMPHPAC destacó que se tiene que resolver de forma paralela el tema de la logística, ya que se requiere abatir el costo tan alto que resulta llegar a un mercado tan lejano, sobre todo con producto fresco.

“Creemos, tan le metimos dinero, que estamos convencidos que es un buen mercado, que va a ser una buena opción para el productor hortícola mexicano”, refirió.

Raymundo Saúl García Estrada, investigador titular de fitopatología.

Investigación

El investigador de CIAD explicó, el trabajo que se inició con los pimientos es tratar de demostrar que lo que se vaya a exportar no lleva el riesgo de contaminación con el hongo Peronospora Tabacina, que es el moho azul del tabaco en México, que afecta a las plantas solanáceas.

"Ellos dicen, 'si me traes una solanácea como tomates, pimientos o berenjena, es muy probable que me acarrees ese hongo que yo no tengo y se acabarían mis cultivos de tabaco', entonces está esa cuarentena, nosotros en 2006 hicimos un trabajo similar con tomates", detalló.

Para Sinaloa es muy importante romper dicha barrera, pues ante el panorama internacional y el conflicto que no cierra con el TLCAN, se deben buscar nuevos mercados, nuevas oportunidades.

Los investigadores van a evaluar seis variedades de Bell Pepper y seis variedades de híbrido mini Bell Pepper, dentro del protocolo, lo que Japón pidió es que se vaya a las diferentes zonas donde se produce tabaco, se obtenga el hongo y se ponga en contacto con cada uno de los Bell Pepper.

Raymundo García detalló que todo se tiene que documentar; siempre que se tenga el contacto del hongo en el pimiento, se tiene que tener el contacto del hongo en la planta de tabaco, para esperar la reacción, síntoma, ataque o daño del hongo; únicamente la planta de tabaco debe manifestar síntoma de ataque o daños por parte del hongo.

"Para que se apruebe retirar la cuarentena, los pimientos no deben manifestar ningún ataque del hongo, ningún tipo de daño o establecimiento de introducción a los tejidos", destacó.

El investigador explicó que ya se están haciendo inoculaciones en plantas y se van a hacer inoculaciones en frutos, para que, a nivel de microscopía, de cortes finos, se vea que el hongo no penetra, ya que puede que germine pero que no tenga la capacidad de entrar a los tejidos de los pimientos.

El proceso siguiente, luego de todas las pruebas es mandar un informe a MAFF en Japón y exponer la investigación, al aceptar un buen desarrollo del trabajo, viene un experto japonés a revisar una repetición de los experimentos que se hicieron, para dar fe de que todo lo que se está haciendo es correcto.

“Manda uno el protocolo o va uno con representantes de México a exponer a los japoneses; esto no es nuevo, ya otros países lo han hecho en otras plantas de chile, que son los que están exportando”, detalló.

Para que MAFF emita el documento donde indique que se aceptaran frutos de México, se tiene que determinar que el hongo no afecta a los cultivos que se desean exportar y entonces se especifica si únicamente de Sinaloa o de cualquier parte de México.

"En cuatro años es muy probable que ya tengamos nosotros la liberación del mercado japonés, para poder exportar frutos de pimientos o ellos importar frutos de pimientos de México", señaló.

Destacó que Chiapas podría resultar único riesgo, porque es una entidad en la que se dan algunas plagas cuarentenarias, pero en ese caso se eliminaría la barrera de todo México, a excepción de Chiapas, para evitar cualquier riesgo.

La producción

En Sinaloa se siembra un poco más de 15 mil hectáreas de pimientos, lo que deja una producción de más de 500 mil toneladas, de los cuales se exportan a Estados Unidos y Canadá el 85 por ciento.

“En Sinaloa principalmente se producen pimientos morrones, muy poco de otros tipos de chiles…no tenemos el conocimiento como tal del valor actual de la producción, pero en cuanto a miles de pesos el valor es de 2 mil 970 millones de pesos”, señaló.

De acuerdo con TRADE MAP, Estados Unidos es el mayor importador de pimiento verde con 763 mil108 toneladas.

En el caso de las exportaciones, México se coloca en la primera posición de entre los 10 principales países, exportando 644 mil 560 toneladas, seguido de España con 446 mil 300 toneladas, siendo éste el principal país de la Unión Europea en exportar pimiento.

Raymundo García, de CIAD, dijo que el valor del mercado japonés es muy alto, por lo que abrir otras oportunidades, es donde radica la importancia de este proyecto tan interesante, de índole internacional, que podría beneficiar a todo el país.

1

Lugar se coloca México entre los 10 principales países exportadores de chile Bell Pepper.

85%

De la producción de Bell Pepper de Sinaloa se exportan a Estados Unidos y Canadá.

15 mil

Hectáreas de pimientos se siembran en Sinaloa.