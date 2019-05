Buscan garantizar agua de calidad para el sur de Sinaloa

Conselva y Voces unidas por el agua plantean crear un fondo de agua en Mazatlán

Sheila Arias

MAZATLÁN._ El colectivo “Voces unidas por el agua” y Conselva Costas y Comunidades A.C ven posible la creación de un Fondo de Agua en Mazatlán y el primero en Sinaloa, se trata de un proyecto ambicioso, pero posible, que garantizaría el agua de calidad para el sur del Estado.

Esto como alternativa por la sobre explotación de algunas subcuencas en la sierra, de donde baja el agua, y a las falta de aprovechamiento de la líquido de la presa Picachos que ya enfrenta daños leves.

De acuerdo con la Alianza Latinoamericana de Fondos por el Agua, se trata de un modelo innovador de conservación a largo plazo que opera a través de inversiones que se concentran en un sólo fondo y los recursos que se generan se asignan a preservar las tierras cuenca arriba a través de acciones de conservación. Así operan.

Y en Mazatlán “Voces unidas por el agua” y Conselva ven posible uno de éstos para asegurar agua por más de 30 años.

“Si no hacemos algo ahora que está el cambio climático, por las sequías de los últimos años, si no hacemos algo por conservar y cuidar la fábrica de agua arriba, no estamos cuidando los negocios a futuros y no estamos viendo por nuestros hijos, por el recurso número uno para vivir. Por eso es que Voces unidas por el agua decidimos trabajar en conjunto con este mecanismo innovador, en Sinaloa no hay ninguno y en México hay pocos”, comentó Ismael Díaz Murillo, presidente del colectivo “Voces Unidas por el Agua”.

En conferencia de prensa ambas organizaciones coincidieron en que un fondo de agua es necesario para garantizar el agua en Mazatlán y el sur de Sinaloa, ya que el recurso actual está considerado para los siguientes 30 años y después no hay proyectos para asegurarla.

“¿Por qué en el sur?, por el trabajo de Presidio y el Baluarte, hay datos medibles de lo que está sucediendo arriba en la sierra y esto les ha interesando a las organizaciones, a lo mejor pudiera ser que estemos integrando el primer fondo en Sinaloa, todo dependen de la sociedad y de los sectores productivos del sur, ya hemos invitado a sectores productivos, asociaciones de agricultores de Sinaloa para que asistan porque en los ríos y el centro y norte de Sinaloa hay presas, pero están azolvadas, porque no estamos cuidando arriba, en la fábrica de agua”, precisó.

Y para informar mejor sobre estos mecanismos el próximo 7 de junio se realizará en este puerto el primer Foro de Fondos de Agua, donde se expondrán los mecanismos financieros, para garantizar la producción natural del agua.

Este encuentro reunirá a expertos de fundaciones internacionales, expondrá casos de éxito, y la importancia de la participación ciudadana, gubernamental, y de la iniciativa privada para hacer posible un fondo de agua, pues actualmente existen 34 en América Latina con gran éxito.