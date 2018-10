Buscan modernizar transporte pÃºblico de Salvador Alvarado y tener choferes capacitados

TRANSPORTE

Buscan modernizar transporte público de Salvador Alvarado y tener choferes capacitados

Implementarán programa de profesionalización de choferes del transporte público y de carga y quien no se capacite no podrá laborar como chofer

Sergio Lozano

GUAMÚCHIL._ Para contar con un servicio de transporte público en todo el Estado más eficiente y cómodo, el Gobierno de Sinaloa a través de la Secretaría de Desarrollo Sustentable pretenden modernizar el transporte público y sobre todo capacitar a los choferes, expresó Álvaro Ruelas.

El Titular de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, indicó en una reunión con concesionarios del transporte público del municipio de Salvador Alvarado que las nuevas disposiciones legales establecen criterios muy claros para la modernización del transporte público.

"Bueno se está tratando de socializar lo que son las dos leyes que se acaban de aprobar, una de ellas la Ley de Movilidad Sustentable, donde se establecen todos los criterios para la modernización del Transporte", dijo.

Con ello se pretende llegar a tener en cada municipio un mejor sistema de transporte, como se viene haciendo desde hace años en Salvador Alvarado, expresó.

"El compromiso que hace el Gobernador Quirino Ordaz Coppel, es invertir en la renovación del Transporte en conjunto con los concesionarios, para modificar en primer termino el parque vehicular y posteriormente capacitar a los choferes", refirió.

Además se pretende crear una nueva licencia para el transporte público, donde se tendrá un registro puntual de cada uno de los choferes para que se capaciten constantemente y donde se les sancionará a quienes no cumplan con los requisitos.

"Quien no se capacite o no cumpla con los diversos requisitos que indica esta nueva ley, se le va a sancionar y no podrá ser chófer de ningún transporte público, ni de carga en Sinaloa", aclaró.

"Lo que se busca es que se cuente con una plantilla de choferes capacitados y aprobados".

Se pretende implementar lo que se llamaría la carrera profesional de choferes, porque además se contará con un padrón de estos y con una licencia especial y única, de quienes pueden ser aptos para laborar en el transporte público y quienes no.

Con ello se pretende tener mayor seguridad para el usuario y permitirá además tener un nuevo sistema de los lugares donde se tendrán que hacer paradas obligadas, las cuales tendrán que ser seguras e iluminadas y evitar que se estén parando en cada esquina.