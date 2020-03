Buscan plantar un millÃ³n de Ã¡rboles en CuliacÃ¡n

Buscan plantar un millón de árboles en Culiacán

Como parte de la proclama ambiental 2020, con la misión de evitar que agudice el calentamiento global, más de 20 colectivos y activistas, entre los que está incluido Arturo Islas Allende, buscan hacer de Culiacán un lugar más verde

Antonio Olazábal

CULIACÁN._ Como parte de la proclama ambiental 2020, más de 20 colectivos de Culiacán buscan plantar más de un millón de árboles en la capital del Estado con la intención de evitar se agudice el calentamiento global, señaló Arturo Islas Allende.

El activista en su visita a Culiacán realizó una conferencia para hablar del medio ambiente. Hoy en conferencia de prensa explicó que de 25 millones de árboles que buscan plantar en México para el 2020, un millón se prevén plantar en la capital del Estado.

“Una de las cosas que más me interesa es que podamos traer un millón de árboles aquí a Culiacán, traer estos árboles no quiere decir nada más plantarlos, sembrarlos o trasladarlos, si no cuidarlos y lograr reunirnos los profesionales para que esos árboles estén en el suelo correcto, sean los árboles correctos y podamos darle el seguimiento correcto a ese millón de árboles”, compartió.

En esta iniciativa participan la Junta de Asistencia Privada, así como colectivos y ambientalistas que buscan frenar el calentamiento global que está afectando a millones de especies en el planeta.

Islas Allende detalló espera que la ciudadanía se active para poder cumplir con esta misión, pero ve muy buena disposición de la gente en Sinaloa para lograr la meta.

“De nada sirve plantar en un suelo que no funcione, pero les quiero decir algo, si algo tienen ustedes aquí en Sinaloa es un suelo muy bueno...Yo voy a necesitar que ustedes, las organizaciones de medio ambiente se preocupen por este tema al punto de que podamos romper este récord”, subrayó.

“Queremos que Sinaloa sea un ejemplo para la República mexicana, me consta que lo puede ser, queremos que Sinaloa sea parte de este ejército de cambio, lo han demostrado, yo me siento muy agradecido con ustedes, que estén aquí”, añadió.

En presencia de asociaciones que defiende los derechos de los animales como Patitas Médicas y Asociación y Refugio de Animales TRAC Sinaloa también buscarán hacer un refugió para animales de la calle, pero para ello pidió la ayuda ya sea del Gobierno del Estado o el Ayuntamiento de Culiacán.

“Busquemos que nos donen un espacio, aquí el Gobierno del Estado a ver quién se pone guapo, ahí hay dos tareas, para Quirino y otra para el Presidente Municipal, a ver quién gana de los dos, yo voy a lanzar esa tarea en redes sociales, vamos a ver quién se pone más guapo, que nos den u terreno, y hagamos un santuario de perros de la calle”, mencionó.