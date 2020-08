Buscan productores de Sinaloa condiciones para educación de jornaleros

La llegada de trabajadores del sur del país a los campos sinaloenses es en menos de un mes, y junto a ellos llegan sus hijos a continuar sus estudios en esta región

América Armenta

En vísperas de la llegada de familias completas a la siguiente temporada agrícola, productores sinaloenses buscan crear condiciones para que los menores en edad escolar, estudien sin mayor problema con las clases a distancia, informó Enrique Rodarte Espinosa de los Monteros, presidente de la Asociación de Agricultores del Río Culiacán.

“Tenemos que tener todas las medidas para evitar que se contagien, afortunadamente los niños son los que menos riesgo tienen, pero si tenemos que tomar todas las medidas necesarias para darle la mejor atención posible y con la seguridad que se requiere”, dijo el productor agrícola.

Si bien, el inicio del actual ciclo escolar es diferente por estar en el marco de una emergencia sanitaria, se ha tenido acercamiento con las autoridades de salud y educación para encontrar la manera de sobrellevar la situación atendiendo este reto en los campos agrícolas.

“Las condiciones no están, ni la misma SEP las tiene, lo están haciendo a través de televisión cada quien en su casa. En el caso particular nuestro hemos estado platicando con la SEP y con el secretario de Salud aquí en el estado para ver cómo vamos a estar atendiendo las clases de todos estos niños, en muchos de los campos agrícolas hay escuelas y lo único que estamos buscando es que no se aglutinen los alumnos, de tal manera de tomar las medidas que ya todos conocemos para evitar los contagios”, expuso.

Como principal meta, detalló, es que no haya contagios en las escuelas e incluyó las guarderías a las que asisten los hijos de personal que labora en los campos, por lo que en la medida de sus posibilidades, cada campo actuará con este fin.

“Nos estamos preparando con proyectores, para hacer las clases a través de televisión pero tocando también la manera de que los alumnos no se aglutinen, no se aglomeran, es nuestro reto ahorita, ver cómo lo vamos a estar manejando”, reiteró.

La cantidad de estudiantes es difícil saberlo, pues llegan diferente número de familias cada ciclo y los empresarios, explicó el Presidente de la AARC, no les pueden pedir que dejen a la familia y se vengan a trabajar, por lo que aceptan a familias completas para no separarlas.

“No podemos estar separando familias, hijos de sus padres o de sus madres, tenemos que buscar la manera que cómo hacerlo en la medida que vayan llegando, vamos a ir viendo también de qué manera en las mismas guarderías, en las mismas escuelas, algunas mamás se seleccionan para que sean ellas las que ayuden, eso se hacía mucho, sobre todo al principio cuando se empezaba con las guarderías”, destacó.

En este momento buscarán implementar una estrategia que ya se había realizado cuando se empezaron a abrir las guarderías en los campos agrícolas y las madres se quedaban en los espacios para ver cómo funcionaban y se involucraban para tener confianza de dejar a sus hijos en el lugar, además de que funcionó en el involucramiento familiar, ahora puede ser de ayuda para vigilar las medidas de sanidad impuestas en la pandemia, de la mano de las madres, para ampliar la zona de atención de quienes no tienen edad para trabajar en el campo.

Rodarte Espinosa de los Monteros dejó claro que los niños no irán a los surcos, aunque no trabajen y estén en un lugar seguro, con sombra o cualquier opción, no se permitirá que estén ahí, pues las empresas hortícolas que cuentan con certificados de que son libres de mano de obra infantil, lo tienen como un requisito, aunque no estén trabajando.

“Cada agrícola tiene diferentes instalaciones y diferentes capacidades, algunas han estado hablando de en las escuelas hacer varios turnos para poder dividirnos a los de la mañana, de la tarde o de la noche. En algunas, clases abiertas para evitar las clases en lugares encerrados, cada agrícola tiene que buscar la manera de resolver el problema de acuerdo a las posibilidades y a las instalaciones de cada una de estas agrícolas, todo con la finalidad de evitar la mayor cantidad de contagios”, concluyó.