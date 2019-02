Buscan que CuliacÃ¡n sea la capital del turismo de reuniones, a travÃ©s de campaÃ±a publicitaria

TURISMO

Buscan que Culiacán sea la capital del turismo de reuniones, a través de campaña publicitaria

El titular, Óscar Pérez Barros, detalló que se tiene un presupuesto de 4 millones de pesos

Istar Meza

La Secretaría de Turismo Estatal invierte 8 millones de pesos en campaña publicitaria para posicionar en cuatro meses a Culiacán, como "la capital del turismo de reuniones", una ciudad lista para hacer negocios, congresos y convenciones.

El titular, Óscar Pérez Barros, detalló que se tiene un presupuesto de 4 millones de pesos, que se estará duplicando a través de bonificaciones y tratos directos, negociaciones diferentes para la promoción turística.

El primero de marzo arranca la campaña con una agenda de trabajo para visitar de 25 a 30 asociaciones y corporativos, con la idea de transformar el turismo de Culiacán y superar las 300 reuniones que se hacen al año.

Como parte de la campaña se piensan intensificar las visitas a las ferias, como IBTM latinoamérica en la Ciudad de México, donde se generan la mayoría de los negocios más importantes del país; se levantará la mano para traer congresos, capacitaciones, seminarios que cumplan con los requerimientos del destino.

La Sectur Sinaloa explicó que por medio de la campaña se busca relanzar la marca "Culiacán sabe bien", ya que significa que en el municipio se saben hacer negocios, que es una ciudad de gente buena y un destino noble.

Se detalló que la estrategia consiste en visibilizar a Culiacán como una puerta de entrada a una diversidad de atractivos, por lo que se lanzó la invitación a etiquetar todos los contenidos turísticos que se visiten, con el hashtag #Haymamapordios y generar la expectativa de que quien visite la ciudad la pasará muy bien.

La secretaría de Turismo hará eventos y dinámicas en el aeropuerto para regalar maletas con el logo de "Culiacán sabe bien", además del diseño de una pagina web, un video promocional del destino, folletería y un impulso de posicionamiento en redes sociales.

"Lo que tratamos es hacer tiros estratégicos y eficientar el recurso, y de esta manera el segmento al que queremos llegar pueda venir y hacer aquí sus eventos", se detalló.

Pérez Barros dijo que Culiacán es la capital del estado y la ciudad con mayor conectividad, por eso se trabaja en la campaña de promoción, ya que existen muchas áreas de oportunidad, pero se trabaja de la mano con la asociación de hoteles y moteles, así como de la mano del municipio para sacar el proyecto adelante.

Por su parte, el alcalde Jesús Estrada Ferreiro dijo que es de suma importancia que el turismo en Culiacán se desarrolle, que se impacte en la economía, pues si el proyecto llega a buen termino va a sobrar quien quiera invertir en la ciudad.

"Esto hay que hacerlo, no podemos pararnos porque haya gente negativa que diga que esto no funciona, que esto no es viable, yo creo que hay mucha gente positiva en el mundo que quiere invertir porque le sobra el dinero, y ese dinero que se invierta va a generar mucho más riqueza para quien invierta", destacó.