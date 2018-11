Buscan reformar mÃ©todo de elecciÃ³n de Rector de la UAS

Buscan reformar método de elección de Rector de la UAS

Con iniciativa de modificación, universitarios empujan que ya no sea solo el Consejo Universitario el que elija autoridades

Gabriel Mercado

Uno de los puntos claves en las propuestas de reforma a la Ley Orgánica de la UAS es simple y directo: modificar la forma de elegir a sus autoridades.

En la iniciativa presentada en 2016, recientemente ratificada por el investigador Guillermo Ibarra Escobar, y que busca ser la base de propuestas de los grupos de jubilados y pensionados interesados por un cambio, se asienta el interés de arrebatarle al Consejo Universitario la decisión total, sin que implique tampoco el retorno a las campañas de carnes asadas y tambora.

Por su lado, Carlos Calderón Viedas, del Comité del 68 de la UAS, señala que el problema es la falta de transparencia en cómo decide el Consejo Universitario.

Expuso que hay un vínculo roto entre alumnos y docentes con los consejeros, porque en el nombramiento de autoridades el voto es secreto, y considera que no debería ser así porque se supone son delegados y fueron elegidos en las escuelas y bases para llevar la voz de la voluntad general.

“En el espíritu se dice democrática (la ley), pero en la regulación jurídica ya no lo es, y queremos modificar esos artículos que han roto el vínculo entre las decisiones de estudiantes y maestros con las decisiones que se toman en el Consejo Universitario”, señaló.

“Cuando tu votas secreto y eres representante estás dando la espalda a tus bases, y eso hay que cambiarlo, y eso hay que cambiarlo, el voto secreto y por cédula, es justamente la parte neurálgica, la parte del autortarismo cuenista que está en esos artículos”, mencionó.

También señaló que aunque la reeleción del Rector en sí misma no es mala, el problema es la simulación democrática, y por ello también debe reconsiderarse devolver la participación a los universitarios a través de consultas que le indiquen al Consejo sobre su decisión y en ese sentido voten los consejeros; además, donde los estudiantes puedan conocer los perfiles de quienes aspiran a ser directores y rectores, sus planteamientos, sin que esto implique el retorno de campañas al más puro estilo político.

“Buscaríamos que haya participación, no quiere decir eso que vuelva a haber campañas y que como se hace afuera en las campañas de partidos se hagan en la universidad, no, no, lo que se trata es de establecer un puente entre las bases estudiantiles y de trabajadores con las decisiones que tome el Consejo Universitario, un puente que no funciona”, destacó.

Debes leer:

En Culiacán, intentan reventar foro de Ley de Orgánica de la UAS

Cambios a fondo en el sistema de elección

Guillermo Ibarra resalta la necesidad de recuperar la legalidad universitaria con modificaciones en los diferentes órganos que tienen el poder sobre la decisión y designación de las autoridades universitarias.

La Comisión de Postulación, explicó, se ha hecho vitalicia y esto, dijo, tiene vetada la participación política y la libertad de expresión en la universidad.

“Nosotros proponemos que haya consulta en las escuelas, pues se llevaría a las escuelas la discusión y nombramiento de autoridades”, comentó.

Aunado a eso, mencionó, al Tribunal Universitario le quitaron facultades para “corregir” las decisiones del Consejo Universitario, y sólo le permiten resolver asuntos de “autoridades unipersonales”.

“¿Qué significa esto?, que si hubo una irregularidad en el nombramiento de un director, ya sea porque haya presentado información falsa, porque se haya hecho una consulta equivocada, es inapelable, siendo que anteriormente, cuando había discrepancias en nombramiento de directores, las personas podían someter ante el Tribunal su caso, y el Tribunal resolvía”, recordó.

El investigador aseveró que también la composición del Tribunal debe modificarse, ya que hoy día son designados “de dedo”, y debería ser lo mismo que la Comisión de Postulación, con un proceso con perfiles y consultas.

En el caso del Consejo Universitario, recordó que en la reforma del año 2006 se le quitó representatividad a los estudiantes, antes era paritario, con dos profesores, un director y un maestro, y dos estudiantes, dejando uno solo.

“La universidad está dispareja, porque entonces hay dos profesores por cada estudiante, pero además no hay representatividad, porque puede haber una escuela como la Facultad de Contabilidad y Administración que tienen nueve mil estudiantes y tiene un sólo consejero, y hay escuelas o preparatorias que tienen 150 estudiantes y tienen también tienen un consjero, entonces hay que revisar también la representatividad de los estudiantes”, refirió.

Ibarra agregó como necesario también modificaciones donde al menos el auditor universitario sea elegido por el Consejo Universitario, para garantizar la transparencia de los 5 mil 800 millones de pesos que maneja la UAS como presupuesto anual.

“El auditor es un empleado del Rector, el contralor también es un empleado del Rector, y supuestamente como hay autonomía esperan les hagan auditorías externas, y muchas de ellas son a modo... todo el sistema de contraloría es obsoleto porque ellos mismo se auditan”, subrayó.

Debes leer:

Sólo Consejo puede modificar Ley Orgánica de la UAS, aseguran