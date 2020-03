Buscan soluciÃ³n al conflicto del TecnolÃ³gico de CuliacÃ¡n

Va el caso a nivel nacional

Buscan solución al conflicto del Tecnológico de Culiacán

Sostienen reunión con el Director General del Tecnológico Nacional de México, Enrique Fernández Fassnacht para buscar una salida al conflicto de los terrenos

Noroeste / Redacción

Gonzalo Gómez Flores, Secretario General de Gobierno se reunió este lunes por la mañana con el Director General del Tecnológico Nacional de México Enrique Fernández Fassnacht, acompañado del Subsecretario de Gobierno José Joel Bouciéguez y del área jurídica de la SGG, para analizar el conflicto que aqueja al Tecnológico de Culiacán.

Y en su carácter de Presidente del Consejo Regional Noroeste de ANUIES, el Rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Juan Eulogio Guerra Liera, acompañó a Enrique Fernández Fassnacht, en gestiones con las autoridades estatales para atender la problemática relacionada con los terrenos de la mencionada institución educativa.

"La reunión fue muy positiva, fructífera, y el planteamiento que se le hizo al Secretario de Gobierno es que para el Tecnológico Nacional de México no es opción perder parte del terreno del Tecnológico de Culiacán, en todo caso cualquier salida que se dé al problema que tenemos con el particular que tiene un dictamen favorable en relación con una parte del terreno del Tecnológico de Culiacán esa para nosotros no es opción, perder parte del terreno no es ninguna opción", detalló el funcionario de acuerdo a un comunicado emitido por la UAS.

Debes Leer:

Pide dueño de terrenos del Tec de Culiacán encontrar una solución sin conflictos

Alumnos y docentes del Tec de Culiacán exigen de vuelta unos terrenos

Tec de Culiacán ya sostiene reuniones con el Gobierno estatal por conflicto de terreno

Busca particular quitar ocho hectáreas al Tecnológico de Culiacán

Fernández Fassnacht enfatizó que en este caso del Tec de Culiacán la solución se dará y se buscará que conserve intacto su territorio, además adelantó que se tiene en puerta una mesa de diálogo entre Gobierno del Estado, el particular y el Tec de Culiacán y de ser necesario también asistiría.

"Desde luego aprecio el coraje de los jóvenes hacia el cuidado del patrimonio del Tecnológico de Culiacán y también los llamo a no perder la cordura y la calma y a pensar que el problema está en vías de solución (…) tenemos toda la confianza del mundo, todo mi aprecio para los jóvenes del Tecnológico Nacional y especialmente en este caso por la situación en que se encuentra, a los jóvenes del Tecnológico de Culiacán, a toda su comunidad de profesores y trabajadores", dijo.

Agregó que el Rector Guerra Liera en calidad de Presidente de la Región Noroeste de ANUIES lo acompañó a esta reunión "para que se sienta la unión de la educación superior en cuanto a la problemática de las mismas" y en este caso concreto en cuanto a la problemática del Tec de Culiacán, mostrar unidad total.

Manifestó que Fernández Fassnacht es Doctor Honoris Causa de la Casa Rosalina y fue secretario general ejecutivo de la ANUIES, y ahora como director general del Tecnológico Nacional de México estuvo en Sinaloa en una entrevista con el Secretario General de Gobierno referente a una posible salida al problema sobre los terrenos que enfrenta el Tec de Culiacán.

"El patrimonio de los institutos de educación como el Tecnológico su objetivo es atender en mejores condiciones a los jóvenes, proporcionarles infraestructura y áreas recreativas y el Tecnológico Regional de Culiacán es un Tecnológico reconocido que ha impactado durante muchos años favorablemente el desarrollo de Sinaloa y de México y hoy nosotros como institución hermana y que coincidimos al seno de ANUIES estamos en toda disposición de apoyarlos y en este momento lo hicimos acompañando al doctor Fernández Fassnacht", expresó Guerra Liera.

Agregó que esta primera plática augura un buen tratamiento del problema y por ello se espera en los próximos días la factibilidad de una respuesta favorable.

Guerra Liera señaló que independientemente de la situación de los terrenos lo que no se puede negar es que el Tec es un Instituto que por año ha estado en el arraigo de la población y con una gran cantidad de egresados que han contribuido al desarrollo del estado y del país, por ello consideró necesario que se de un tratamiento donde se mantenga intocable el patrimonio del Instituto Tecnológico de Culiacán.