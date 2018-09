Buscan talento sinaloense para la película ¡Asalto nacional!

La producción visita Los Mochis, Culiacán y Mazatlán, para hacer castings

Fernando Espinoza

MAZATLÁN._ El histórico asalto bancario que se suscitó en Los Mochis en 1988 inspiró al director Emiliano Rocha a proyectarla para la pantalla grande. ¡Asalto nacional! se pretende filmar en 2019, pero ya se están realizando los castings para tener el elenco necesario.

Parte de la producción tiene semanas viajando a poblados de Los Mochis, así como en el centro de Culiacán, y ahora, llegó a Mazatlán con un solo objetivo, encontrar 30 hombres y algunas mujeres que representen la imagen de un sinaloense de pueblo.

"La película no se sabe bien todavía en qué parte de Sinaloa se va a filmar, estuvimos en Culiacán y en Los Mochis, en algunos ranchos del municipio de Ahome. Lo que quiere el director (Emiliano Rocha), que a mi se me hace muy democrático, inclusivo valiente, es que los chavos sean de Sinaloa y que no tengan experiencia, que sean nuevos, pero que se vean y huelan a Sinaloa, que sean chavos que se vea que vienen de colonias populares, que se vean de rancho, de la sierra", relató Eduardo Girald, director de casting.

"No tenemos la fecha exacta del inicio de las grabaciones pero será en 2019".

Girald fue parte de la producción de Los débiles, que produjo Raúl Rico, además el productor de esta nueva cinta ha realizado Los Güeros y Museo, esta última está por estrenarse.

Este sábado se dieron cita cientos de jóvenes mazatlecos amantes de la actuación, esperando una oportunidad en la producción.

PARTICIPA

El casting continúa este domingo de 10:00 a 17:00 horas, el único requisito es ser mayor de edad y presentarse en las instalaciones de El Recreo, ubicado en calle Sixto Osuna esquina con Venus, en este puerto.