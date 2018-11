Buscan vehículos perdidos área por área, en Guasave

La dirección de Bienes Municipales inició una inspección en cada dependencia del Ayuntamiento inventariando las unidades oficiales que tienen

Reyes Iván Camacho

GUASAVE._ Ante los señalamientos hechos por la Alcaldesa Aurelia Leal López de que desconocen el paradero de más de 100 vehículos del Ayuntamiento, la dirección de Bienes Municipales inició una inspección área por área para tener un inventario preciso de las unidades que tienen.

Rigoberto Camacho Camargo, titular de dicha dirección, comentó que están verificando físicamente para localizar todas las unidades, para saber en qué estado se encuentra y cuál es el faltante real.

“Lo que no se encuentre se va a hacer un reporte para pasarlo a la Presidenta, se van a recorrer todas las áreas, si es necesario vamos a trabajar sábado y domingo, considero que para el domingo más tardar vamos a terminar”, expresó.

El funcionario indicó que desconoce el estatus de las unidades que al final de la administración pasada el Cabildo autorizó que fueran dadas de baja, ya que su tarea por el momento es localizar las unidades.

“Vamos a recorrer todas las áreas, incluyendo el taller municipal, pero eso lo vamos a hacer hasta el fin de semana porque son unidades que andan fuera”, manifestó.

Camacho Camargo subrayó que la revisión también incluirá el parque vehicular de la Policía y Tránsito Municipal, y el taller que tienen en las instalaciones de la corporación preventiva.

“Mi trabajo es hacer el reporte, verificar físicamente las unidades y pasar el reporte con la Presidenta”, indicó.

Aclaró que los 202 vehículos a los que hizo referencia la Presidenta Municipal en la declaración que dio ante los medios el miércoles, es la cifra total de unidades que están en el inventario del Ayuntamiento e incluye los que están funcionando y los que están descompuestos en los talleres.

“Hay un porcentaje muy bajo de los que están operando, la mayoría o están descompuestos o no sabemos hasta el momento dónde se encuentran”, dijo.

El director de Bienes Municipales reconoció que mientras no se concluya con la verificación física que iniciaron, no puede afirmar que esté faltando o no encuentren una determinada cifra de vehículos, pero este fin de semana deberán tener lista esa información.