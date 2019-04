Buscar sacar a CuliacÃ¡n de las 50 ciudades mÃ¡s violentas del mundo

Buscar sacar a Culiacán de las 50 ciudades más violentas del mundo

La Embajada americana llama a los habitantes de su país a no viajar a Culiacán debido a un crimen violento generalizado, y la operación del crimen organizado en la entidad

Antonio Olazábal

La misión en la administración de Jesús Estrada Ferreiro es quitar el warning, o alerta de viaje, que existe de la Embajada de Estados Unidos sobre Culiacán, señaló Javier Llausás Magaña.

El integrante del Consejo Municipal de Seguridad Pública señaló que actualmente la embajada del país americano sitúa en Sinaloa a la capital con el nivel 4 del warning, no así a Mazatlán, Mochis y Topolobampo, es por ello que la gran tarea de la actual administración es quitarle a Culiacán esa etiqueta.

"Tenemos que quitar la alerta de viaje que tenemos, tenemos una alerta de viaje que no nos damos cuenta como ciudadanos de Culiacán, pero esa alerta de viaje, por el departamento de Estado en los Estados Unidos, ocasiona que muchos funcionarios, muchos maestros de universidades que vienen a dar cursos no vengan, muchos empresarios no vienen porque tienen esa alerta de no viajar a Culiacán", mencionó.

EU actualiza su alerta de viaje para Sinaloa y 4 estados más

Para Llausás Mañaga es posible sacar a Culiacán del warning, siempre y cuando la ciudadanía y las autoridades hagan el trabajo necesario.

"Se va a poder, solos no se va a lograr, esto entre ciudadanos y autoridades, creo que nuestras autoridades municipales, estatales y federales, sí tienen el objetivo de sacar a Culiacán de esa lista, pero también los ciudadanos tenemos que participar", subrayó.

Actualmente Culiacán se encuentra en el lugar 16 de las ciudades más violentas del mundo, esto de acuerdo al Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal que evalúa a los zonas más inseguras y peligrosas del mundo de acuerdo a su incidencia delictiva. Llausás Magaña compartió que la misión en la actual administración es sacar a la capital sinaloense de las primeras 50.

"Nos sirve de lección para saber que sí es posible, ciudades como Tokyo, que está rankeada como una de las ciudades más pacíficas del mundo no se matan, yo creo que el no matar a la gente, el no quitarle la vida a otro ser humano, es muy importante es una señal que dignifica una ciudad, y que la lleva a otros niveles", detalló.