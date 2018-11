BuscarÃ¡ Alcalde de CuliacÃ¡n recursos con la federaciÃ³n para pagar aguinaldos

AGUINALDO

Buscará Alcalde de Culiacán recursos con la federación para pagar aguinaldos

Por ley, el aguinaldo debe pagarse antes del 20 de diciembre a todos los trabajadores

Antonio Olazábal

Entre hoy o mañana Jesús Estrada Ferreiro viajará a la Ciudad de México para buscar un recurso de 450 millones de pesos para concretar el pago del aguinaldo de los trabajadores del Ayuntamiento de Culiacán.

Por ley, el aguinaldo debe pagarse antes del 20 de diciembre a todos los trabajadores, es por ello que ya urge conseguir los recursos, compartió el Alcalde de Culiacán.

"Yo voy a México de hoy a mañana, y espero tener noticias ya de que nos van a proporcionar, o cómo va a quedar esto porque ya urge", señaló.

Estrada Ferreiro sostuvo que con las actuales autoridades no logró concretar nada, por lo que espera que después del 1 de diciembre, día que Andrés Manuel López Obrador será Presidente de México, ese tipo de gestiones se den más rápido.

- ¿Con la llegada del nuevo presidente esperan más dinamismo en todas esas gestiones?

Yo entiendo que sí, porque precisamente los que se van no quisieron ya hacer acuerdos, o si ya los hicieron no estamos todavía notificados, es probable que mañana nos informen algo, o de aquí al día primero.

El Alcalde de Culiacán añadió que acudirá a la rendición de protesta de Andrés Manuel López Obrador, dónde le informará de las necesidades que requiere el municipio para el 2019.

"Uno, la seguridad pública ya con este Ejército que tenemos ahorita aquí vamos a reforzarnos, la otra es el transporte urbano, que eso tardaría un poquito más, pero hay que iniciar desde ya con lo que se pueda, el otro pues es arborizar el municipio, estamos sin árboles realmente los que necesitamos aquí, para darle un ambiente distinto a esto", compartió.

"Él me ofreció desde un principio apoyo para Culiacán en todo lo que requiramos, claro, va a haber limitantes, que son limitantes obvias porque si el presupuesto que hay, no alcanza para tanto, nos van a dar lo más indispensable, pero no nos va a fallar", subrayó.