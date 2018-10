BuscarÃ¡ crÃ©dito el Ayuntamiento de Ahome por daÃ±os de depresiÃ³n tropical

AYUNTAMIENTO

Buscará crédito el Ayuntamiento de Ahome por daños de depresión tropical

El Secretario del Ayuntamiento, Juan Antonio Garibaldi Hernández, señaló que hay más de 15 mil viviendas afectadas en el municipio

Carlos Bojórquez

LOS MOCHIS._ El Ayuntamiento de Ahome buscará acceder a un crédito financiero para hacer frente a las necesidades prioritarias de la población tras las afectaciones por la depresión tropical 19-E.

El Secretario del Ayuntamiento, Juan Antonio Garibaldi Hernández, señaló que hay más de 15 mil viviendas afectadas en el municipio, y la ayuda que han recibido los damnificados no ha significado realmente un alivio en sus necesidades.

Detalló que tienen la opción legal de acceder a un crédito por contingencia de hasta 10 millones de Unidades de Inversión, que representan un monto de entre 60 y 65 millones de pesos.

"Al día de hoy, tres semanas después, el municipio de Ahome no ha recibido ningún apoyo federal en dinero. El Fonden no manda dinero, es un recurso federal que se va trabajando durante la contingencia en la integración de carpetas, esto quiere decir que el municipio mete los proyectos y el Fonden los aprueba en caso de que haya una serie de circunstancias muy técnicas", explicó.

El funcionario apuntó que tenían la opción de seguir trabajando con pocos recursos, afectando en ello la vida diaria de los ciudadanos, o buscar la alternativa de endeudamiento, pues no hay un municipio en toda la República que tenga un fondo presupuestado para contingencias, y los proyectos para reconstrucción por parte del Fonden podrían llegar hasta el 2020.

Y agregó que, a su parecer, están tomando la mejor decisión al buscar los recursos para poder salir adelante, y que también la nueva administración no entre 'pasmada' por falta de recursos y pueda continuar con la reconstrucción en lo que llegan los recursos federales.

"A los habitantes no les interesa si lo va a hacer el Presidente Municipal Manuel Urquijo o lo va a hacer el Presidente Municipal Billy Chapman, a la gente le interesa que el día de mañana ya no sigan brotando aguas negras afuera de su casa o que no se les ponche la llanta por caer en algún bache. Eso es lo que nos está motivando", expuso.

Garibaldi Hernández indicó que si en este momento no se tomaba esta medida, a la próxima administración no le permitiría la ley solicitar un crédito contingente, tendrían que buscar otras alternativas y no se tomarían acciones inmediatas. Y comentó que están conscientes de que se les va a revisar "con lupa".

El director de Obras y Servicios Públicos, Josué Sánchez Ruelas, informó que hay daños en 12 carreteras y seis puentes por un monto que supera los 100 millones de pesos, para reparación de calles en Los Mochis se requieren 17 millones, y en alumbrado público se han invertido dos millones 700 mil pesos.

Por su parte, el gerente general de la Japama, Ernesto Suárez Andujo, dijo que se ocupan 123 millones de pesos para infraestructura de alcantarillado, monto que se puede incrementar a más de 150 millones.

El Alcalde Manuel Urquijo Beltrán reveló que se han invertido alrededor de 25 millones de pesos en labores de reacción inmediata, recursos que estaban etiquetados para pago de proveedores, y que serán cubiertos con el préstamo. El resto será ejercido por la próxima administración.

Asimismo, indicó que en la solicitud de proyectos para aplicación del Fondo Nacional de Desastres Naturales se incluyó la desviación de aguas de uso agrícola del dren Juárez al Buenaventura, y la limpieza en la desembocadura del dren Juárez y el dren Mochicahui.