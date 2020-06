GIMNASIA

Buscará Fabián de Luna su boleto olímpico en gimnasia

El estadounidense, pero de padre mexicano, se prepara en solitario por la pandemia del coronavirus

Noroeste / Redacción

CULIACÁN._ Fabián de Luna, es uno de varios atletas que busca engrosar la lista de estudiantes de la Universidada Autónoma de Sinaloa con boleto a los Juego Olímpicos, Tokio 2021.

Por lo pronto, el gimnasta, quién desde hace dos años estudia la licenciatura de idiomas en la UAS, en medio de esta pandemia ha encontrado la manera de mantener la mejor forma física posible.

“Está resultando todo un reto para nosotros los atletas esta situación por la que estamos atravesando. Pero hay que adaptarse, pensar positivo y echarle ganas”, dijo vía telefónica.

“Por ejemplo en mi caso, no podemos asistir al gimnasio de gimnasia. Sin embargo me vine a un rancho a pasar esta pandemia y eso me permite correr por los cerros donde está solo y evitar un posible contagio. También me están prestando las instalaciones de un gimnasio, una hora diaria, para mí solo y eso me está ayudando bastante”, explicó el gimnasta nativo de Chicago, pero hijo de padre mexicano.

El nombre de Fabián de Luna, tomó resonancia el año pasado, cuando se convirtió en el primer mexicano en ganar una medalla de oro en juegos panamericanos en la modalidad de anillos desde 1967, cuando lo hizo Armando Valles.

Además ha sido junto con Francisco Javier Rojo, los únicos gimnastas en representar a la UAS en una universiada mundial. Rojo, lo hizo en el 2017 en Taiwán y De Luna en Nápoles 2019.

El objetivo principal en su carrera sigue siendo representar a México en unos Juegos Olímpicos, pero por el tema del coronavirus ha recibido un duro golpe.

“En estos momentos es difícil saber que tan cerca o lejos estamos de conseguir ese boleto. Ya que no sabemos cuándo regresaremos a entrenar al gimnasio de gimnasia y ver qué tanta forma física y técnica perdimos, luego ver fechas de torneos y clasificatorios. En estos momentos nada de eso está establecido aun. Por eso es complicado hablar de boleto a juegos olímpicos en estos momentos”.

Por último, el gimnasta de 22 años aprovechó para agradecer el apoyo que la UAS le ha venido brindado en estos dos años de carrera así como a su entrenador, que es el de selección nacional, Pablo Movel, quién los supervisa y asesora en línea.