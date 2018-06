Buscará Karla Montero impulsar una ley para favorecer a los policías - Noroeste

ELECCIONES 2018

Buscará Karla Montero impulsar una ley para favorecer a los policías

Se deben mejorar salarios a policías, garantizar pago de prestaciones, incapacidades y fiscalizar uso de recursos; criticó que el sistema policial mexicano sea manejado actualmente por militares

Gabriel Mercado

Mejorar los salarios de los policías, garantizarles el pago de prestaciones como las incapacidades, así como darle atención a la fiscalización son las propuestas de Karla Montero Alatorre, candidata a diputada local por el distrito 14 de Culiacán por la coalición “Juntos Haremos Historia” de Morena y los partidos Encuentro Social y del Trabajo.

En entrevista para el programa web de Noroeste “20 Minutos, Rumbo a las Elecciones”, mencionó que incluso los agentes carecen del pago de incapacidades por accidentes de trabajo y tampoco tienen prestaciones para vivienda.

“El sistema policial que nos están manejando con militares a mí no me da seguridad, a mí no me da seguridad estar parada en un semáforo y tener una camarilla de soldados a un lado, a mí no me da seguridad, me da miedo, no me da miedo, me da pavor”, subrayó.

“Hay que hacer una ley para proteger al policía”.

Puso como ejemplo de la inseguridad que se vive, que durante su activismo a favor de brindarle recursos y medicamentos al Hospital Pediátrico la quisieron “levantar” unos sujetos en un coche, quienes le dijeron “ciertas cosas”, pero gracias a los lavacarros quienes empezaron a chiflar, logró salvarse.

"Ahí andaría mi mamá buscándome con las rastreadoras", señaló.

Montero, quien fuera antes candidata independiente en el año 2015, dijo que no le perdía la fe a esas candidaturas, aunque afirma hay manipulación en el sistema para que esos candidatos no puedan ganar.

“Siento que juegan con nosotros como a la democracia. 'Ta’bien, ahí están las candidaturas independientes’, casualmente han de haber dicho: vamos a dejar ganar a un diputado federal, a un diputado local, a un gobernador y a un presidente municipal, vámonos, y ahí están. Si hubiera querido otra gente no hubieran ganado, hacen lo posible, y lo hacen, ya no estamos para engañarnos y ya nadie nos ve la cara”, destacó.

Aseguró que su acompañamiento ahora con Morena fue luego de que personas del Partido Encuentro Social la invitaran a sumarse a la coalición, y luego de pláticas logró le permitieran precisamente actuar con independencia, y no estar sujeta a los designios de los partidos en esta campaña.

Dijo que incluso su plataforma y propuestas son un poco diferentes a la coalición, y su enfoque es apostarle a legislar en pro de la fiscalización y el incrementar los ingresos de los policías para mejorar la seguridad.

FRASE---

“El sistema policial que nos están manejando con militares a mí no me da seguridad, a mí no me da seguridad estar parada en un semáforo y tener una camarilla de soldados a un lado, a mí no me da seguridad, me da miedo, no me da miedo, me da pavor. Hay que hacer una ley para proteger al policía”.

Karla Montero, candidata a diputada local por el distrito 14 por “Juntos Haremos Historia” de Morena, PES y PT.