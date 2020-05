BuscarÃ¡ PAN dar revÃ©s legal al decreto de militarizaciÃ³n de la seguridad

Buscará PAN dar revés legal al decreto de militarización de la seguridad

El dirigente estatal del PAN en Sinaloa, Juan Carlos Estrada Vega, criticó la decisión del Presidente Andrés Manuel López Obrador y señaló que debe admitir el fracaso de la Guardia Nacional en el combate a la inseguridad

Karen Bravo

13/05/2020 | 11:24 AM

CULIACÁN._ El dirigente estatal del PAN en Sinaloa, Juan Carlos Estrada Vega, criticó la decisión del Presidente Andrés Manuel López Obrador de militarizar la seguridad del país y dijo que buscarán todos los medios legales para dar revés al decreto presidencial.

“En Acción Nacional se buscará por todos los medios jurídicos de carácter constitucional para invalidar el decreto de militarización, para que el Presidente de la República cumpla en mantener las funciones ordinarias del servicio público de la policía”, expuso.

El Presidente López Obrador debe dar una explicación que justifique su decisión y admitir que la Guardia Nacional no ha podido bajar los índices delictivos del país, agregó el dirigente panista.

“Debe reconocer que no ha podido contra la delincuencia y que no ha tenido un plan, ese es el problema de fondo, no ha tenido un plan contra la inseguridad”, dijo.

“Ha crecido bastante la inseguridad en todos los sentidos, no nomás en el tema de los asesinatos, en muchos sentidos y hoy toma esa decisión desesperada que desafortunadamente no es la mejor”, criticó.

Estrada Vega afirmó que esta decisión es diferente a la que tomó el ex Presidente Felipe Calderón Hinojosa durante su administración, ya que en ese entonces el Ejército tenía una función específica y ahora será utilizado para combatir delitos del fuero común.

“Cuando en el gobierno de Acción Nacional el Ejército salió a las calles fue para sumarse a una tarea única y específica: la lucha contra el crimen organizado, era otro el fin de mandar el Ejército a las calles en aquel tiempo”, explicó.

“No tenía ninguna función en la actividades, en acciones del orden civil, delitos común, o asuntos de consecuencia local eso no lo atendía el Ejército”, agregó.

Con esta decisión, el Presidente además es incongruente con las críticas que lanzó a gobiernos anteriores, sentenció Estrada Vega.

“Durante 12 años, Andrés Manuel López Obrador y sus pregoneros estuvieron de manera, un día sí y el otro también, dijeron que era el camino incorrecto en la lucha contra el crimen, se rasgaron las vestiduras contra la militarización y como ya es su costumbre, se contradicen y los otros callan”, consideró.