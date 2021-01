Habrá diálogo con inconformes

Buscará Rocha Moya sumar esfuerzos

El virtual candidato por la Gubernatura de Sinaloa asegura que trabajará por el proyecto de la Cuarta Transformación que, aclara, no es suyo, sino de Morena, por lo que buscará sumar al proyecto a inconformes como Gerardo Vargas Landeros y Luis Guillermo Benítez Torrez

América Armenta

01/01/2021 | 04:05 AM

CULIACÁN.- Rubén Rocha Moya, virtual candidato de Morena para la Gubernatura del estado, aseguró que el proyecto que representa en Sinaloa no es suyo por haber ganado la encuesta, sino que es de Morena y buscará sumar a la mayor cantidad de fuerzas posibles, mostrando disposición para ello.

“Vamos a buscar acercarnos a todo el mundo y tratar que este proyecto, que no es mío, no es porque haya ganado la encuesta, este proyecto es de Morena, es de la Cuarta Transformación y todo el que se sume como tal, vamos a pedirle de la manera más humilde que se incorpora al proyecto y caminamos para sacar adelante el proyecto”, aseveró.

Este llamado al diálogo lo hizo para agradecer a quienes ya mostraron su respaldo desde el nombramiento de este miércoles, pero también dijo que se sentará con el Químico Benítez y a Gerardo Vargas.

“Es mi disposición es para platicar sobre el tema y llevemos al mundo de la política interna nuestro partido las inconformidades y tratemos de canalizarlas por el bien de nuestro proyecto, que es un proyecto de Morena el proyecto de Cuarta Transformación”, reiteró.

Rocha Moya dijo respetar las alianzas que se han formado en Sinaloa y a sus candidatos, en el caso de Morena buscarán candidaturas comunes con el Partido Verde Ecologista y con el Partido del Trabajo, tal y como se ha hecho desde lo federal.

Dijo también que respeta las opiniones de todo el mundo, pero recordó que quienes participaron en el proceso fueron convocados previamente por la dirección nacional, donde se les informó que el procedimiento para seleccionar al candidato o candidata sería una encuesta.

“Nos preguntaron que si estábamos de acuerdo con ellos, les dijimos que sí, nos dieron un documento para firmarlo en el sentido de que compartíamos el procedimiento, pero además que respetamos los resultados a cargo de las instancias del partido, del Comité Nacional, la Comisión Nacional de Elecciones y el Comité de Encuestas”, expuso, asegurando que es un proceso democrático al interior que se comprometieron a respetar.

“Fue un poco estresante, pero el día de ayer (el miércoles) se resolvió”, dijo Rubén Rocha Moya, designado candidato sinaloense de Morena, sobre el proceso que se realizó para su designación, asegurando que ni él ni el resto de las y los aspirantes tuvieron conocimiento de qué sucedía, hasta que se reveló que este miércoles que él ganó las encuestas, por lo que a mitad de enero buscará licencia para separarse de su cargo en el Senado de la República.

“Me habló el presidente del partido Mario Delgado para informarme que yo había tenido el primer lugar en el posicionamiento de la encuesta y que me convocaban para que a las 5:00 de la tarde pudiera asistir a las sede del partido para efecto de presentarme ante los medios y dar a conocer el resultado de la encuesta”, detalló sobre el anuncio.

“El día 15 de enero el Senado se reúne en Pleno, tiene sesión extraordinaria, estamos convocados ya para sesión extraordinaria, ese día solicitaré mi licencia”, agregó.

Hasta el momento, entres las y los aspirantes, el Alcalde de Mazatlán Luis Guillermo Benítez Torres, y el ex Secretario de Gobierno en Sinaloa, Gerardo Vargas Landeros, han manifestado que siguen con interés en ir por la gubernatura y que hubo un proceso con irregularidades, Rocha Moya se limitó a decir que las expresiones y las conductas que cada quien tenga son su libre decisión, específicamente dijo sobre Benítez Torres que no se le excluyó del proceso.

“Por lo menos el Presidente municipal de Culiacán, que fue también contendiente que ya públicamente dijo estar conforme y respeta los resultados, la Senadora Imelda Castro que estuvo también presente, que ahorita viajamos juntos por cierto, ya lo hizo público que respeta totalmente, la diputada Yadira Marcos que ya lo hizo, entonces pues cada quien al respecto tiene su opinión, pero el procedimiento ha concluido el resultado ya está dado y vamos para adelante”, reiteró.

Rocha Moya explicó que él no interferirá en las candidaturas locales o federales, sino que las y los aspirantes deberán recurrir al mismo proceso que se realizó en la gubernatura, que es por medio de encuestas, o bien, que haya consenso en los distritos.

Paridad de Género

Si bien, el Senador comentó que no se adelantó y no ha resuelto sobre quiénes podrían estar en el primer nivel de su gabinete, sí aseguró que las mujeres tendrán un espacio importante, ahora que hay una Ley de Paridad que dijo va a respetar.

“Por la cosa de género no va a haber problema, ayer o antier me tomé una foto con la gente que me ayuda voluntariamente y son más mujeres que hombres y como la tendencia es que puede haber más mujeres”, enfatizó.