BuscarÃ¡ Sinaloa refrendar su lugar en el medallero de la Olimpiada Mexicana de InformÃ¡tica

Buscará Sinaloa refrendar su lugar en el medallero de la Olimpiada Mexicana de Informática

En noviembre iniciarán los exámenes estatales para conformar la delegación que representará a Sinaloa en la OMI

Karen Bravo

CULIACÁN._ Al igual que el año pasado, Efraín, Mario, Emilio y Cristian buscarán un lugar para contender en la Olimpiada Mexicana de Informática; a diferencia que en esta ocasión solo dos de ellos podrán participar en nivel secundaria.

Los cuatro jovencitos se han destacado por ser medallistas en la OMI, y este año, al igual que otros estudiantes buscarán un lugar en la delegación que representará a Sinaloa en el certamen nacional que se llevará a cabo en Zacatecas en mayo del 2020.

Efraín Gastélum

“Me siento un poco más preparado, la competencia no está fácil pero le voy a echar ganas”, expuso Efraín, quien en la OMI 2019 fue medallista de oro.

La delegación estatal de la Olimpiada Mexicana de Informática publicó la convocatoria para conformar el equipo que representará a Sinaloa.

Según informó Diego Alonso Gastélum Chavira, delegado de la OMI en Sinaloa, la entidad está dentro del Top Ten en el medallero a nivel nacional, consiguiendo siete preseas en la edición 2019.

Mario Valdez

Mario fue uno de los ganadores de medalla de oro en el certamen 2019, quien calificó será muy fuerte la competencia, pues de los cuatro medallistas, solo dos podrán competir en esta ocasión.

“Mi meta es solo llegar al nacional. El nacional ya sé que va a estar muy difícil porque aparte de que es mi primer año (en secundaria) hay unos que traen bastante experiencia, así que mi meta es pasar al nacional”, detalló el estudiante.

Emilio Moreno

Emilio al igual que Mario será la primera vez que compita en el nivel secundaria. Él también ha conseguido preseas en la categoría primaria en ediciones pasadas.

“Los problemas se hicieron mucho más difíciles y noté que todas las preguntas te dan muchos menos puntos que la categoría de primaria”, comentó.

Cristian Luke

Para esta olimpiada nacional, de quedar seleccionado, Cristian se despediría de la categoría de secundaria donde alcanzó el oro.

“No me siento más confiado porque recuerdo que la competencia es dura; los de Guanajuato son los que más le echan ganas, no me siento más confiado por eso”, explicó.

La convocatoria cerrará el 1 de noviembre para los tres niveles educativos; primaria, secundaria y preparatoria. El primer examen estatal será aplicado el 8 de noviembre; el segundo examen el 6 de diciembre. Con ese proceso serán seleccionados los 25 mejores participantes de primaria y secundaria, respectivamente, con base en los resultados de ambas evaluaciones.

Para el nivel preparatoria, el primer examen está programado el 15 de noviembre, en el cual serán seleccionados los 40 mejores participantes. La segunda evaluación es el 13 de diciembre, donde serán elegidos los 15 mejores. El examen para integrar la delegación estatal es el 24 de abril y será compuesta por cuatro integrantes.