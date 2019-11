BuscarÃ¡n diputados modificar el sistema y plazos de fiscalizaciÃ³n de las cuentas pÃºblicas

Fijan posturas bancadas de Morena, PAN y PRI

Buscarán diputados modificar el sistema y plazos de fiscalización de las cuentas públicas

En el trabajo de la ASE, dijo, hay rezagos, no se integran expedientes y no se presentan denuncias, además de que no explica cómo se dan las solventaciones

Noroeste / Redacción

31/10/2019 | 6:44 PM

El presidente de la Comisión de Fiscalización, Marco Antonio Zazueta Zazueta, quien habló en nombre del grupo parlamentario de Morena.

Diputados de diversos partidos se pronunciaron por modificar el sistema y plazos de fiscalización y también por citar a comparecer a la titular de la Auditoría Superior del Estado Emma Guadalupe Félix, por falta de información y omisiones en la revisión de las cuentas públicas del año fiscal del 2017. Luego de darse lectura a la Declaratoria de la Comisión de Fiscalización sobre el Informe Final de la Revisión de las Cuentas Públicas Correspondientes al Ejercicio Fiscal 2017, fijaron sus posturas las bancadas de Morena, PAN y PRI. Jorge Iván Villalobos Seáñez, coordinador del grupo parlamentario del PAN, acusó un trabajo deficiente y precario de la ASE, pues el informe final no refleja las solventaciones de irregularidades detectadas. Lamentó que de 498 millones de pesos que se debían solventar, no se solventó el 51 por ciento. Y del 49 por ciento, solventado, aclaró que se desconoce cómo se solventó. Ello implica, dijo, que de cada dos pesos del erario público que se gastan, sólo se comprueba uno. Por ello, dijo, valdría la pena citar a comparecer a la titular de la ASE, pues además no se entienden los criterios para aprobar unas cuentas y reprobar otras. Es decir, resumió, se tiene un proceso de fiscalización opaco e irrelevante, por lo que se pronunció por modificar el sistema de fiscalización. Por su parte, el presidente de la Comisión de Fiscalización, Marco Antonio Zazueta Zazueta, quien habló en nombre del grupo parlamentario de Morena, recordó que desde que se empezó a revisar el informe presentado por la ASE en febrero pasado sobre las cuentas públicas, se detectaron irregularidades. Recordó que en ese informe se dijo que había 946 millones de pesos por recuperar, y luego de tres días se informó que dicha cantidad se reducía a 498 millones, para finalmente decir que quedaron 244 millones sin solventar. En general, puntualizó, el informe de la ASE fue incompleto, con errores y omisiones. Recordó que se encontraron 3 mil millones de pesos en promociones de responsabilidad administrativa y 5 mil millones en pasivos sin fuentes de pago. “Hay un desaseo total en el uso de los recursos públicos”. Ante ello, aseguró que el grupo de Morena luchará por reformar el sistema de fiscalización. Dijo que se le deben dar mayores herramientas a la ASE porque ha dejado mucho a deber. En el trabajo de la ASE, dijo, hay rezagos, no se integran expedientes y no se presentan denuncias, además de que no explica cómo se dan las solventaciones. Por parte del PRI subió la diputada Ana Cecilia Moreno Romero, quien también se pronunció por reformar el marco legal en que se da la fiscalización, e incluso precisó que para tal efecto ya se han presentado varias iniciativas de ley. Coincidió con Villalobos Seáñez en que la revisión de las cuentas públicas no debe hacerse en julio, como lo establece actualmente la ley, sino para el mes de octubre, que es cuando ya debe finiquitarse el proceso de fiscalización. La diputada Karla de Lourdes Montero Alatorre, cuestionó se proponga un aumento al presupuesto a la ASE, y a la vez se diga que no se cree en ella.

Sé un buen ciudadano Suscríbete al boletín Front News y recibe las noticias más importantes en tu correo todos los días. Suscribirme Al suscribirte estás aceptando los términos y condiciones de servicio El correo ya se encuentra registrado. No es necesario hacer alguna acción adicional Espere un momento.. La suscripción al boletín está casi lista



Para confirmar, haga clic en el link que hemos enviado a su correo Gracias. Hemos recibido tu correo correctamente Recibe noticias diarias de Noroeste.com.mx Titulares y editoriales en tu bandeja de entrada todos los dias de la semana Registrarte para recibir novedades por correo Al suscribirte estás aceptando los términos y condiciones de servicio El correo ya se encuentra registrado. No es necesario hacer alguna acción adicional Espere un momento.. La suscripción al boletín está casi lista



Para confirmar, haga clic en el link que hemos enviado a su correo Gracias. Hemos recibido tu correo correctamente

Notificaciones Entérate antes que nadie

Recibe notificaciones en tu navegador Suscribirme Al suscribirte estás aceptando los términos y condiciones de servicio