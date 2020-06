Buscarían llevar a Morelia a la Liga de Desarrollo

Marco Antonio Figueroa informó que el proyecto lo llevan ex jugadores del equipo y empresarios

MORELIA._ El ex futbolista Marco Antonio Figueroa informó que, ex jugadores de Morelia y empresarios, buscan llevar una franquicia de la Liga de Desarrollo al Estadio Morelos, y tienen como proyecto volver a la Primera División en dos años; sin embargo, tienen que esperar a que las autoridades lo aprueben antes del miércoles, último día para meter la propuesta en la Federación Mexicana de Futbol.

“Este proyecto pretende devolver al equipo desde la raíz, está presupuestado para iniciar en la Liga de Desarrollo a través de una franquicia que ahora mismo se encuentra en resguardo en la Federación Mexicana de Futbol y con cuyos propietarios ya hay un acuerdo, que no es Liga de Balompié, es Liga de Desarrollo porque nosotros, el proyecto es en dos años tener equipo de Primera División”, externó el ‘Fantasma’ a través de un Live de Instagram donde dio a conocer los pormenores del proyecto.

“Es muy importante dejar en claro que nuestro proyecto tiene un respaldo económico y proyección autosustentable, detrás nuestro no está un grupo empresarial improvisado, hay gente con historia, éxito y superación, sobre todo un gran amor por nuestro estado michoacano, eso es lo más importante en este proyecto que nosotros queremos que ustedes conozcan”.

Figueroa externó que además del apoyo de empresario, también hay ex futbolistas como Darío Franco, Ángel Comizzo, Federico Vilar, Carlos María Morales, entre otros, mismos que podrán trabajar en el proyecto al igual que otros ex jugadores y empleados que no fueron considerados para la mudanza a Mazatlán.

“Nos hemos acercado con las autoridades de gobierno de Michoacán para solicitar su apoyo y aprobación para este proyecto, nos hemos encontrado con voluntad por parte de las autoridades, cuya prioridad es garantizar que el equipo, que ocupe esta plaza, se quede para siempre en la ciudad, nosotros vamos a luchar, todos los ex jugadores y todos los que están en este proyecto, para que el proyecto que traigan, el que escoja el gobierno, se quede en esta plaza.

“El tiempo juega un papel importante, porque los plazos se agotan en la Federación Mexicana para meter el proyecto, que ellos lo analicen y lo aprueben, nosotros tenemos plazo hasta el día miércoles. Cualquier proyecto, no hablo del nuestro, tiene que estar definido antes del miércoles, de lo contrario no vamos a tener ninguna posibilidad, al menos este año, de tener futbol, confiamos en los responsables de tomar la decisión”.

El ‘Fantasma’ informó que se desconoce si el proyecto podrá mantenerse con el mismo nombre, pero externó que lo importante es que haya futbol de Primera División en Morelia.

