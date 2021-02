Buscó defensa 'sacar' a juez Sara Bruna de la jugada en caso de desvío de $260 millones, pero rechazan trámite

juan carlos medrano alvarado •

Todo Juez debe ser imparcial, objetivo y buscar el equilibrio entre los derechos de la víctima y del delincuente. No asumir funciones de ministerio público ni ir más allá de lo que las pretensiones de las partes. Es obvio que la Juez no está en un marco de estricta legalidad positivista , pues no puede decir que no está de acuerdo con un mal arreglo, si está en un proceso penal no familiar, ni laboral, ni agrario, pero si puede advertir que ese mal arreglo, es injusto, es ilusorio, y no debe por tanto ser aprobado. Bien por la Juez! Así deben ser muchos de los que hay en Sinaloa.