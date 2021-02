BOXEO

Busco llegar a lo más alto: Iván Morales, boxeador profesional

El pugilista se medirá a Kevin 'Chacal' González el próximo 12 de marzo, en función organizada por JD Promotions

Noroeste / Redacción

CULIACÁN._ A poco más de un mes para que se lleve a cabo la primera función boxística de JD Promotions en este 2021, la cual tendrá lugar el próximo 12 de marzo en la capital sinaloense, donde la pelea estelar estará protagonizada por Kevin "Chacal" González ante Iván "Niño Maravilla" Morales, contienda pactada a 10 Rounds en los Pesos Super Gallo.

Uno de los hombres a seguir en dicha velada boxística será Iván Morales, un pugilista con bastante experiencia (33-3-0), de 29 años de edad y que cuenta con una gran escuela, siendo hermano menor de Erik “Terrible” Morales y quien incluso ya sabe lo que es pelear por títulos mundiales, siendo profesional desde el 2009 y buscando regresar a los primeros planos del boxeo en planos internacionales.

Tras darse de manera oficial su contienda ante Kevin González (21-0-1), el “Niño Maravilla” ha estado entrenando en el bajío mexicano para llegar en gran forma.

“A esta pelea (12 de Marzo) llego con muy buena preparación física, he estado entrenando en el estado de Guanajuato y me siento muy bien, fuerte, rápido, sé que voy a llegar con buena condición física por el tema de que he estado comiendo sano y he estado muy disciplinado, más la altura y la experiencia, creo que voy a llegar muy bien”, mencionó el oriundo de Tijuana, BC.

Para Morales será su primera pelea en tierras culichis, no así en el estado de Sinaloa donde tuvo algunos combates en Mazatlán y Guasave, por lo que no desconoce del todo la ciudad ni tampoco a su rival en el cuadrilátero.

“Sí, es la primera vez que peleo en Culiacán, sé que es un muchacho (Kevin González) fuerte, que tiene buenas hechuras técnicas, he visto peleas de él, es zurdo y lo he analizado”, dijo.

“Nunca he tenido el gusto de pelear ahí pero sí conozco Culiacán y es una ciudad que me gusta mucho, me agrada y tengo amigos ahí, va a ser un gusto para mí pelear frente a una ciudad nueva pero con mucha gente que conozco”, agregó.

Dentro de su recorrido en los encordados, una de sus peleas más sonadas ha sido la que sostuvo ante el japonés Tomoki Kameda en 2017, siendo su última derrota como profesional pero que le dejó mucho aprendizaje.

“Contra Tomoki Kameda fue una muy buena pelea, gané los primeros 4 rounds y perdí los últimos 6, creo que ahí mi condición física no me ayudó mucho pero demostré que estaba para pelear en el mejor nivel, Tomoki es un gran boxeador a quien respeto mucho”, recordó el bajacaliforniano.

Ya con una madurez en su carrera, Iván Morales sigue su camino en busca de alcanzar su sueño y para ello tendrá que enfrentar a un gran rival en la figura de Kevin González el mes próximo.

“En esta etapa busco llegar a lo más alto, estuve cerca de lo más alto con una oportunidad de título del mundo, pero decir lo más alto me refiero a ser campeón del mundo y cumplir mi sueño y tener la dicha de ser campeón mundial, unificar títulos y es lo que busco, el 12 de Marzo van a ver a un Iván Morales en su mejor versión, rápido, fuerte, con experiencia y muy bien asentado sobre el ring”, fueron las palabras del pugilista que tuvo su última batalla el año pasado ante Fernando Curiel con resultado positivo.

Por último, Morales invita a los aficionados a que no se pierdan la función del 12 de Marzo en Culiacán y que será una de las mejores del año.

“Invitar a la gente de Culiacán a que no se pierdan esta gran pelea, que asistan porque será una pelea de calidad, de mucha cantidad de golpes y seguro de que será un espectáculo, una gran diversión para la gente y agradecerle a JD Promotions por esta pelea y que disfruten todos”, finalizó.