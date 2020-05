Caades rechaza mecanismo de Segalmex; deja al maíz $191 por abajo del precio de garantía

Gustavo Rojo Plascencia, presidente del organismo agrícola, dice que no quitarán el dedo del renglón ante el Gobierno federal para que se cumpla la palabra empeñada por el Presidente de que los productores reciban 4 mil 150 pesos por tonelada de maíz

Reyes Iván Camacho

GUASAVE._ Seguridad Alimentaria Mexicana no está haciendo el cálculo correcto para fijar el apoyo al maíz, ya que al día de hoy el mecanismo que está usando esa dependencia deja a los productores de Sinaloa 191 pesos por abajo del precio de garantía de 4 mil 150 pesos por tonelada, manifestó Gustavo Rojo Plascencia.

El presidente de la Confederación de Asociaciones Agrícolas del Estado de Sinaloa subrayó que no quitarán el dedo del renglón ante el Gobierno federal para que se cumpla la palabra empeñada por el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, de que los productores sinaloenses reciban 4 mil 150 pesos por tonelada de maíz.

“No estamos de acuerdo, la verdad es que es lamentable este mecanismo que están usando para poder dar los incentivos a los productores”, dijo, “el compromiso fue que todos los productores apoyaran y alcanzaran los 4 mil 150 pesos y para darte un ejemplo ya actualizado al día de hoy, los futuros del maíz subieron 2.8 dólares, están en 128.9 dólares, que te da 3 mil 598.9 pesos por tonelada, más el nuevo apoyo que acaba de anunciar Segalmex, que comentan que no va a moverse, da un ingreso al productor de 3 mil 958.60 pesos, 191.4 pesos abajo del precio de garantía”.

El dirigente agrícola puso como ejemplo que si un productor con 10 hectáreas cosecha 110 toneladas, recibirá aproximadamente 21 mil pesos menos si le pagan a 3 mil 958.6 pesos, en detrimento de las utilidades que pudiera tener.

“Es preocupante porque ese no fue el compromiso y no estamos de acuerdo en la manera de calcular el incentivo a los productores, no se está haciendo el cálculo correcto y creo que es lamentable lo que está pasando y no estamos de acuerdo”, insistió.

El presidente de la Caades subrayó que insistirán en que se cumpla con el compromiso de que los productores obtengan los 4 mil 150 pesos por tonelada mínimo, porque el tema es que la volatilidad del mercado y la variación de la paridad peso-dólar pudiera alejar todavía más el precio del maíz del ingreso objetivo al que aspiran.

“El mercado ha estado muy volátil, el día de hoy el mercado de maíz subió un poco, casi los 3 dólares, pero aun así estamos muy distantes del ingreso de los 4 mil 150 pesos. La paridad del dólar es lo que ha estado bajando mucho, se ha estado recuperando el peso y eso ha hecho que nos estemos alejando y que al día de hoy estemos alcanzando los 3 mil 958 pesos”, detalló.

Rojo Plascencia indicó que están en total comunicación los organismos de productores y ya están enterados de esta situación el Secretario de Agricultura estatal, Manuel Tarriba Urtuzuástegui, y el Gobernador, Quirino Ordaz Coppel, para buscar la ruta de la gestión para que les cumplan con el compromiso del ingreso objetivo de 4 mil 150 pesos por tonelada.