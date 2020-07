Cabal Peniche no tiene nada que ver con nosotros: AMLO

No tengo relaciones de complicidad, dice el Presidente

Sinembargo.MX

14/07/2020 | 11:32 AM

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador negó que el polémico banquero Carlos Cabal Peniche, relacionado con el Fobaproa, tenga algún contrato con el desarrollo de la infraestructura del Banco del Bienestar.

“No tiene nada que ver con nosotros. Da la casualidad de que es mi paisano pero eso no significa ningún tipo de relación. Yo no protejo a nadie, yo tengo relaciones de amistad, pero no de complicidad con nadie”, aseguró esta mañana el mandatario mexicano.

El nombre de Cabal Peniche regresó a la opinión pública, luego de que ayer se diera a conocer que encabeza un grupo de apoyo millonario para la aerolínea Interjet que, como todas las empresas del sector aéreo, se ha visto afectada por el freno de la movilidad producto de la pandemia del nuevo coronavirus.

El Presidente López Obrador expresó que no llegó a encabezar el Ejecutivo federal con el apoyo de intereses creados sino por el apoyo del pueblo.

Además dijo no tener información sobre la participación de Cabal Peniche en las licitaciones de construcción de infraestructura para las sucursales del banco del Bienestar en el país.

“No tengo información sobre eso, nosotros cuidamos que todos estos procesos se hagan de manera transparente”, afirmó.

“Cuando vemos que hay algo extraño, que no se puede explicar, pues se revisa y se rectifica, es decir, pueden haber contratos, convenios ya cuando se detecta de que no son las mejores empresas, o hay pagos indebidos, o hay posibilidad de corrupción se interviene y se cancela cualquier operación”, aseguró el político mexicano.

Carlos Cabal Pencihe es un empresario de Tabasco que participa en el sector agroindustrial y que ha sido señalado por abusar del Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa), creado en 1990, y que en 1994, con el priista Ernesto Zedillo Ponce de León como Presidente, absorbió la cartera vencida de los bancos instalados en México, e incluso los capitalizó.

En 2001, después de siete años fuera de México, pero preso en Asutralia, tres jueces federales de ese país aprobaron que el banquero Cabal fuera extraditado a México para responder por el cargo de fraude bancario. En 2009, el banquero fue absuelto, de manera definitiva, y recuperó su patrimonio (predios y acciones) que le había incautado la entonces Procuraduría General de la República.

Esa deuda, ahora pública, asciende, hasta febrero de este 2020, a 10 billones 970 mil millones de pesos (7 billones por deuda interna y 201 mil millones de dólares por deuda externa). Carlos Cabal Peniche en aquel momento estaba al frente de Banco Unión y Banca Cremi y se le acusó de usar depósitos de la clientela para prestarlos a empresas de su propiedad.