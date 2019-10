Cabezazo frustra chance titular a AndrÃ©s Olivas

Cabezazo frustra chance titular a Andrés Olivas

El combate ante el chiapaneco José Eduardo Ramírez termina en no-contest

Carlos Bojórquez

LOS MOCHIS._ El mítico Auditorio Benito Juárez vibraba como antaño, había llegado la pelea estelar de la noche del viernes y un cinturón de campeón estaba en juego, el campanazo sonó y ambos contendientes salieron a ofrecer la batalla prometida, pero un cabezazo lo frustró todo.

La pelea entre el mochiteco Andrés Olivas (18-0-1, 5 KO's) y el chiapaneco radicado en el Estado de México, José Eduardo 'Motorcito' Ramírez (12-6, 6 KO's), por el campeonato vacante Juvenil Fecombox de peso Minimosca, terminó en no-contest.

Olivas marcó su distancia casi de inmediato, pero el primer golpe sólido llegó en las manos de Ramírez, con una izquierda que impactó al rostro. Las ofensivas de ambos eran estratégicas, pero agresivas, sin reservas, y hubo ataques contundentes en ambos frentes.

Cuando se oyó el aviso de los diez segundos, los dos peleadores avanzaron para intercambiar golpes en lo cortito, y en el lío chocaron las testas, un encontronazo del que Olivas resultó con un corte tremendo entre párpado y ceja, en zona de riesgo del ojo izquierdo, y el médico de ring, José Uribe, determinó que no podía continuar.

"Siento mucha tristeza. Sentía mucha seguridad, por mi preparación, de que el cinturón se quedaba, pero pues, un incidente deportivo... ni qué hacerle", comentó el aún invicto mochiteco.

Andrés Olivas indicó que de momento sólo quiere descansar unos seis meses y no pensar en una próxima pelea, aunque uno de sus apoderados le prometió ahí mismo conseguirle otra oportunidad titular.

"Pasé casi tres años con una lesión que me retiró del boxeo, y durante todo ese tiempo me sentí igual, desilusionado, porque yo quería continuar con mi carrera. La lesión quedó atrás, y ahora pues me sucede esto, tal vez ahora no son mis tiempos, pero sé que vendrán cosas mejores para mí", externó, notoriamente conmocionado.

IMPRESIONANTE VICTORIA DEL 'REBELDE'

El novato Alfredo 'Rebelde' Olivas se apuntó una impresionante victoria por nocaut en el primer asalto ante el capitalino Oziel Salazar, quien se fue a la lona en dos ocasiones.

Salazar, más corpulento, conectó los primeros golpes contundentes, pero el mochiteco lo encontró con un poderoso volado de derecha para derribarlo en muy malas condiciones, y aunque se reincorporó, Olivas fue a por él hasta prenderlo de nuevo, ahora con una zurda ascendente a la mandíbula, para desmadejarlo.

OTROS RESULTADOS

La angosturense Blanca Torrescano y la sonorense Ana Encinas se enfrascaron en un furioso toma y daca apenas sonó el campanazo, y el golpe letal llegó rapidito: Encinas se dobló con un gancho a la boca del estómago, y el réferi Javier Peñato decreto el nocaut técnico apenas transcurridos 56 segundos.

Abraham 'Capo' López regresó al ring tras casi un año de inactividad, pero poco lució, y es que el navolatense Jesús Elizalde se dobló al primer ganchito que le acomodó al costado derecho, apenas con un minuto y 25 segundos en el crono.

El alvaradense Rafael 'Peque' Armenta le ganó por decisión unánime al sonorense Bibiano Millanes en un combate monótono.

Ricardo Coronado tuvo una complicada batalla ante el showman de Costa Rica, Santiago 'Changuito' Alarcón, imponiéndose mediante un polémico fallo mayoritario.

Alarcón empujó el combate, lanzó y conectó más golpes, y asestó los impactos más contundentes, pero los jueces Lorenzo Garza y Juan Parra entregaron cuentas de 39-37 para Coronado, mientras que Alfredo Bojórquez sumó empate a 38 puntos.

El yaqui Sergio Mendoza se impuso por nocaut en el segundo asalto ante el culiacanense Abraham González, a quien paralizó con un potente y preciso gancho al hígado.

Y en los primeros combates de la noche, Noé Reyes y David Arredondo sumaron victorias por la vía rápida, mas no por su capacidad noqueadora, sino por intervención del réferi Julio César Mariscal ante la nula competitividad de los rivales sonorenses que les trajeron.

De hecho, uno de ellos fue Eduardo Gutiérrez, sobre quien pesa una suspensión de la Fecombox debido a su gran acumulación de derrotas, y se le permitió pelear argumentando que se trataba de otro peleador con el mismo nombre.

