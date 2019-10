Cabildo aprueba propuesta de paquetes de obra para el 2020; Síndica procuradora pide que se le informe

La propuesta fue presentada por el Director de Obras, Servicios Públicos y Ecología José Guadalupe Ríos Rodríguez con una inversión de 146 millones de pesos

Carolina Tiznado

ESCUINAPA. _ El Cabildo aprobó sin discusión ni análisis público, la propuesta de paquetes de obra para el 2020 presentada por el Director de Obras, Servicios Públicos y Ecología José Guadalupe Ríos Rodríguez con una inversión de 146 millones de pesos.

En este punto la Síndica Procuradora Olivia Santibáñez Domínguez, solicitó tener conocimiento y ser invitada cuando se hagan licitaciones de obras, el Alcalde replicó por su parte que sólo se hará si el reglamento lo señala.

“Lo que pido es que se atienda a las áreas más marginadas, con más rezago social y recomendar al Director de Obras Públicas que se me tome en cuenta en las licitaciones de obra, no me invitan, no se me toma en cuenta”, dijo Santibáñez Domínguez.

Le solicitó además una mayor supervisión de la obra pública que se está haciendo, pues esta no se hace y tiene evidencias de eso, así como de la calidad de obra.

El funcionario señaló en respuesta que no hay mala calidad de obra y en relación a la licitación solo invita a los que por ley les corresponde, en el caso de ella puede invitarla solamente.

“Si la ley dice que se le invite, se le invita, si no nada, sí la ley lo marca se hará, ahí le encargo Sindica al ex Alcalde Hugo Enrique Moreno, a Fernanda Oceguera, a Bonifacio Bustamante”, dijo José Guadalupe Ríos Rodríguez.

Le pidió a la funcionaria que no sólo actúe en relación a la administración pública actual, sino a las pasadas, que es lo que la gente desea que se haga y se avance pues quieren cuentas claras.

Si están limpios es algo que se sabrá, manifestó, pues a nadie se le desea el mal, pero se necesita que actúe también con investigaciones sobre estos ex Presidentes.