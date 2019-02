Cabildo de CuliacÃ¡n aprueba cuenta pÃºblica de Antonio CastaÃ±eda

Cabildo de Culiacán aprueba cuenta pública de Antonio Castañeda

Con el voto en contra del panista Eusebio Telles Molina, los regidores aprobaron las cuentas que dejó la administración priista

Antonio Olazábal

Con el voto en contra del Regidor panista Eusebio Telles Molina, el cabildo aprobó el último trimestre del 2018 de la cuenta pública de la anterior administración.

El PAN fue el único partido que se manifestó en contra de votar las cuentas públicas que dejó la administración priista. Telles Molina subrayó que si bien muchas de las irregularidades no se suscitaron en los últimos tres meses de la anterior administración, sí había razones para no votar a favor del ejercicio del gasto del Gobierno de Antonio Castañeda Verduzco.

"Este último trimestre las restricciones que se vivieron en términos financieros son consecuencia de la falta de disciplina del ejercicio 2018; por ejemplo, existe un desmedido aumento de pasivos sin fuente de pago que no son resultado del pago de este último trimestre, aclaro, de este último trimestre, sino derivado de las obligaciones contraídas sin contar con dinero para cumplir con proveedores y contratistas para obra de meses atrás", detalló.

"Existen retenciones sin enterar a IMSS e Infonavit, adeudando montos que no se explican si han resultado de trabajos de esta última parte, no se enteraron estos pagos en tiempo y forma, corriendo el riesgo de que nuestros trabajadores no tengan derechos a servicios médicos y a créditos, lo cual es imperdonable", criticó.

El panista sostuvo que la falta más grave de la anterior administración fue el no asegurar el aguinaldo a los trabajadores del Ayuntamiento, ya que el Gobierno actual tuvo que conseguir por medio de participaciones adelantadas del ejercicio de gasto de 2019 por parte del Ejecutivo estatal para pagar el aguinaldo a los casi 8 mil empleados de la Comuna.

"Lo más lamentable, no tuvimos para pagar aguinaldos conforme a lo que marca la ley, cabe mencionar, que estos datos e indicios de la información consultada, no es de esta administración lo que provocó la falta de recursos para cubrir esta prestación que les permite a miles de familias de nuestros trabajadores del Ayuntamiento sacar adelante el fin de año, sino que derivó de las malas decisiones en el transcurso del año", acusó.