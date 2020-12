Cabildo de Mazatlán aprueba Presupuesto de Egresos 2021 por $2.1 mil millones

Destaca la reducción de $40 millones al Instituto de Cultura y el nulo financiamiento para partidos políticos

Alma Soto

Por unanimidad, el Cabildo de Mazatlán aprobó el Presupuesto de Egresos 2021 que fue presentado por la Comisión de Hacienda, que coordina el regidor Rodolfo Cardona Pérez, por un gasto total de 2 mil 162 millones 847 mil 749 pesos, apenas 62 millones de pesos más que el de 2020.

Cardona Pérez destacó que en este presupuesto se restaron 40 millones de pesos al Instituto Municipal de Cultura y Arte de Mazatlán, puesto que no se realizará el Carnaval Internacional de Mazatlán, y ya no se destinarán recursos para las prerrogativas a los partidos políticos.

Asimismo, dijo que el rubro de Pensiones y Jubilaciones se lleva el 12 por ciento del total del presupuesto, 279 millones de pesos, 51 millones de pesos más que durante 2020.

“Eso tiene una implicación fuerte, por ello me atrevo a hacer un llamado a ejercer los recursos de manera responsable, con austeridad, no contratar servicios profesionales, no crear nuevas plazas si no son para salud, seguridad pública o protección civil, no contratar espacios en medios de comunicación para dar a conocer eventos, condolencias o celebraciones, no remodelar oficinas... y al Tesorero Municipal, que no dejemos pasivos sin fuente de pago a la próxima administración”, manifestó.

Los 2 mil 162 millones 847 mil 749 pesos se distribuirán de la siguiente manera: 814 millones 273 mil 667 para Servicios Personales; 253 millones 117 mil 849 pesos para Materiales y Suministros; para Servicios Generales, 276 millones 727 mil 057 pesos; para Transferencias, Asignaciones, Subsidios, 535 millones 702 mil 527; para Bienes Muebles e Inmuebles, 28 millones 829 mil 461; para Inversión Pública, 209 millones 547 mil 316; para Deuda Pública 37 millones 650 mil 069; Erogaciones Especiales, 7 millones de pesos.

El presupuesto fue aprobado sin ninguna observación ni del Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres, ni de la Síndica Procuradora, Elsa Bojórquez Mascareño, o los regidores, durante la Sesión Extraordinaria de Cabildo 29 y será remitido para su publicación en el Diario Oficial del Estado de Sinaloa y que entre en vigor a partir del 1 de enero.