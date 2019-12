Cabildo de MazatlÃ¡n autoriza al Alcalde a asistir a Feria internacional de Turismo en Madrid, EspaÃ±a

Cabildo de Mazatlán autoriza al Alcalde a asistir a Feria internacional de Turismo en Madrid, España

También autoriza la construcción de fraccionamiento al norte de la ciudad

Belizario Reyes

29/12/2019 | 10:44 AM

Para que pueda asistir y participar en la Feria Internacional de Turismo que se realizará del 19 al 26 de enero próximo en Madrid, España, el Cabildo de Mazatlán autorizó ayer sábado al Alcalde Ausentarse de este municipio del 19 al 27 de dicho mes.

Correspondió al Secretario del Ayuntamiento, José Jesús Flores Segura, leer la solicitud de autorización del Presidente Municipal Luis Guillermo Benítez Torres.

“Para el efecto de que el suscrito, en mi carácter de Presidente Municipal pueda ausentarme de la ciudad de Mazatlán y del estado de Sinaloa durante el periodo comprendido del 19 al 27 de enero del 2020 para estar en aptitud de asistir y participar en la Feria Internacional de Turismo (Fitur 2020), la cual tendrá verificativo del 19 al 26 de enero del 2020 en la ciudad de Madrid, España”, expresó Flores Segura.

Añadió que en dicho evento el estado de Sinaloa contará con un espacio para promocionar los destinos turísticos y destinos que identifican a esta entidad y al municipio de Mazatlán.

Al respecto la Síndica Procuradora, Elsa Bojórquez Mascareño, manifestó que en reuniones anteriores hizo un punto de acuerdo en el que solicitaba que todos los que salieran del municipio, solicitaran algún permiso o fueran a alguna actividad sustentaran la misma con objetivos, costos beneficios y traer resultados.

“Hay estudios que los españoles, los auropeos que vienen a México no vienen a Mazatlán, los auropeos se van al sureste porque ellos buscan etnias, ellos buscan esa parte viviente que quieren saber de América, sol y playa no buscan, entonces lo único que yo les solicité como Síndico era que me entregaran el itinerario para revisarlo porque forman parte de las atribuciones que yo tengo”, continuó Bojórquez Mascareño.

“Nada más el itinerario, los objetivos, costos y beneficios y adelante, lo que fuere ustedes lo van a decidir, pero no es por machacar sino por las atribuciones que yo tengo, entonces ahí está”.

Al respecto el Secretario del Ayuntamiento aclaró que la Síndica Procuradora no presentó ningún punto de acuerdo, fue un posicionamiento y falta que ella le dé el trámite correspondiente.

La solicitud fue aprobada por mayoría y se tuvo un voto en contra de la Síndica Procuradora.

En la sesión extraordinaria 15 del Cabildo de Mazatlán también se aprobó por mayoría la construcción del fraccionamiento bajo el régimen de propiedad en condominio denominado “Neovita Residencial”, ya que no se aceptó una solicitud de revisión a fondo de ocho puntos que la Síndica Procuradora dijo que encontró en dicho proyecto, pero no precisó cuáles ni en la sesión ni en entrevista.

Tras la sesión Bojórquez Mascareño expresó que el Regidor Adalberto Valle, que fue quien presentó el dictamen por parte de la Comisión de Urbanismo, Ecología y Obras Públicas, le dijo que revisarán posteriormente los puntos que ella considera necesarios.

Por su parte el Alcalde agradeció la aprobación del fraccionamiento en mención y hay cuatro o cinco más en revisión y su autorización es parte del crecimiento de Mazatlán, en el cual actualmente hay más turismo que nunca.

“Y vamos por más turismo, y turismo que detente venir a Mazatlán, no hay límites, el poner límites no es detonar a Mazatlán, tenemos la misión muy clara y yo estoy seguro que muy pronto nos vamos a sentir orgullosos de lo que vamos a lograr”, añadió Benítez Torres sin conceder tiempo a entrevista por parte de personal de medios de comunicación.