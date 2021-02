Cabildo de Mazatlán no ha recibido propuesta formal para pagarle a Nafta: Rodolfo Cardona

Al margen de pagar o no, deben fincarse responsabilidades a los funcionarios que provocaron ese daño económico a la Comuna, considera

Alma Soto

MAZATLÁN._ Aún cuando el Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres, aseguró que se están haciendo negociaciones con instuciones de crédito para poder pagar los 140 millones de pesos que le adeudan a Nafta Lubricantes, el regidor Rodolfo Cardona Pérez aseguró que el Cabildo no ha recibido información oficial al respecto.

"He escuchado en los medios y en una plática informal con el Tesorero Municipal, José Javier Alarcón Lizárraga, que me decía que estaban revisando las posibilidades, las opciones que tiene el Municipio para llegar a un acuerdo con esa empresa, pero no con una propuesta formal", declaró el coordinador de la Comisión de Hacienda del Cabildo.

Consideró que, independientemente que se le pague o no a la empresa, que demandó al Municipio por daño patrimonial cuando se le retiró un permiso de construcción cuando ya había empezado la construcción de una gasolinera, deben fincársele responsabilidades a los funcionarios que, por una mala decisión administrativa, causaron ese daño a la hacienda municipal.

El permiso se dio durante la administración de Alejandro Higuera Osuna, los vecinos del Fraccionamiento Palos Prietos se amparararon para que no se construyera la gasolinera en la zona, y la sentencia se emitió durante la administración de Carlos Felton González, fue cuando Nafta inició la demanda por daño patrimonial contra el Municipio, que fue condenado a pagar 140 millones de pesos.

No se puede, dijo, quedarse solo en la parte de decir que se va a pagar porque si no se hace se cae en desacato, sino buscar fincar responsabilidades a quienes generaron el daño.

Es responsabilidad de los funcionarios cuidar los recursos públicos, recalcó, porque la parte acreedora tiene derecho a reclamar un pago, pero se está dañando con ello el interés público.

"Es muy difícil presupuestar un monto de esa naturaleza porque implica afectar la operación del Municipio, sacarlo del gasto que tiene programado para cumplir con sus obligaciones constitucionales afectaría a la finanzas y específicamente para la prestación de servicio, obras o seguridad pública, es complicado", explicó.

El coordinador de la Comisión de Hacienda en el Cabildo aseguró que hay situaciones legales que impiden generar pasivos para pagar pasivos en el manejo de los recursos públicos, por eso es un tema difícil de resolver.

Sin embargo, indicó, ese asunto se incluyó en el ejercicio presupuestal del año pasado, en un acuerdo que tomaron el Tesorero y el Secretario del Ayuntamiento, José de Jesús Flores Segura, en el apartado de Otras Cuentas por Pagar, con lo que ya se afectó al presupuesto.

"Ellos fueron los que tomaron esa decisión de ponerlo ahí, tendrán que revisar cómo está la cuestión para en su momento resolverlo, pero es un tema muy complicado", declaró.