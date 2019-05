Cabrito Arellano es acusado de violaciÃ³n; estarÃ¡ en Topo Chico hasta prÃ³xima audiencia

Cabrito Arellano es acusado de violación; estará en Topo Chico hasta próxima audiencia

La defensa del ex futbolista pidió que se ampliara el término para reunir pruebas a su favor, hasta el próximo jueves, día en que resolverá si es vinculado o no a proceso

Sinembargo.MX

CIUDAD DE MÉXICO._ El Ministerio Público acusó de violación al futbolista Jesús “El Cabrito” Arellano.

En una audiencia realizada este domingo, el ex seleccionado nacional se limitó a escuchar la imputación y no la respondió. En tanto, su defensa pidió que se ampliara el término para reunir pruebas a su favor, hasta el próximo jueves, día en que resolverá si es vinculado o no a proceso.

A la diligencia, realizada en la sala 6 del Palacio de Justicia acudió la esposa del ex futbolista, quien salió del inmueble, acompañada de los abogados; sin embargo, no concedió entrevistas.

Arellano permanecerá internado en el Penal del Topo Chico hasta el día de la próxima audiencia.

El pasado 4 de mayo la Agencia Estatal de Investigaciones detuvo a Jesús “El Cabrito” Arellano, ex jugador de Rayados, en Cumbres de Oro, municipio de Monterrey, por presunto abuso sexual contra una de sus sobrinas.

El 13 de enero del 2017, José de Jesús Arellano fue acusado por su sobrina, de 16 años, quien en compañía de su padre, presentó una denuncia en la Procuraduría General de Justicia de Nuevo León, en contra del jugador, acusándolo de abuso sexual.

“El Cabrito” fue citado a declarar el pasado 24 de enero de 2017, sin embargo, no acudió a los tribunales y a partir desde ese entonces no se supo de su paradero. Luego de ausentarse, se tramitó un amparo con folio 38/2017 en el juzgado quinto de materia penal, y se giró una orden de localización y aprehensión contra el ex mundialista por no colaborar con las investigaciones.

De acuerdo a medios nacionales, la menor fue sometida a diversos estudios físicos y psicológicos para poder corroborar su versión.