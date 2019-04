Cachorros de Chicago frenan Angelinos con dos jonrones de Willson Contreras

CHICAGO._ El venezolano Willson Contreras pegó dos jonrones en un día de mucho viento en Wrigley Field, mientras Cole Hamels y los Cachorros de Chicago cortaban la racha de seis victorias seguidas de los Angelinos con una victoria de 5-1 sobre un equipo de Los Ángeles mermado por lesiones.

Anthony Rizzo y David Bote también aportaron cuadrangular al ayudar a Chicago a ganar por tercera vez en cuatro juegos, en su primera estadía en casa del año. Hamels (2-0) lanzó ocho innings en su segundo triunfo consecutivo para mejorar su foja a 5-2 con una efectividad de 2.63 en 12 aperturas en su carrera contra Los Ángeles.

