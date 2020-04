Cachorros lamentan la partida del ex 2B Glenn Beckert

CHICAGO._– Los Cachorros de Chicago lamentan el sensible fallecimiento del ex infielder Glenn Beckert. Beckert pasó a mejor vida la mañana del domingo en la Florida a la edad de 79 años.

El club emitió el siguiente comunicado en memoria de Beckert:

“Glenn Beckert fue una persona maravillosa y un excelente jugador. Fue un fijo en la segunda base para los Cachorros por nueve temporadas de 1965 a 1973, fue convocado al Juego de Estrellas en cuatro ocasiones y se caracterizó por ser uno de los outs más difíciles en la liga gracias a su bajo promedio de ponches. Glenn se adjudicó el Guante de Oro por su excelencia defensiva en la intermedia en 1968.

Ofrecemos nuestro más sentido pésame a las hijas de Glenn, Tracy Seaman y Dana Starck, a su compañera de muchos años Marybruce Standley y a sus tantos amigos”.

