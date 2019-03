PUBLICACIÓN

Cada caída me da más ánimos, dice Carlos Gastélum Bustamante

Carlos Gastélum Bustamante prepara su nuevo libro 'Me caigo, pero me levanto'

Nelly Sánchez

Para Carlos Gastélum la vida ha estado llena de retos. Nació con parálisis cerebral y aunque a los nueve años no podía caminar y hablaba muy poco, su perseverancia lo ha llevado a ser autosuficiente: camina, come y se viste sin ayuda, escribe.

El año pasado publicó Un reto a la vida y ahora prepara su segundo libro Me caigo pero me levanto, que está en proceso de edición.

"Cada caída me ayuda a tener más carácter, más coraje y más metas en mi vida y no me dejaré caer por una caída. Al contrario, tengo más ánimo, más metas", asegura.

En este nuevo libro contará cosas que en el primero no contó, su historia de vida, para inspirar a los jóvenes y decirles que se puede salir adelante pese a las adversidades.

" Me ha tocado que cuando doy conferencias los jóvenes se emocionan, lloran, se dan cuenta de que se puede salir adelante aún con un impedimento físico, algunos se ponen a llorar, se acercan, me felicitan", comparte.

Salir a la calle, subir y bajar escaleras, controlar sus movimientos, articular sus palabras, le ha costado más que a cualquier persona. Pero lo que se ha propuesto lo ha logrado.

Cuando era pequeño, recuerda, una tía lo quería adoptar para llevarlo a Estados Unidos, pero sus papás no quisieron.

"Lo importante es el valor que tenían de sacarme adelante, y de todo esto platico".

El poeta Rubén Rivera, quien ha estado apoyando a Gastélum en la publicación del libro, comentó que este forma parte de una trilogía, el primero fue sobre la vida de Carlos hasta los 40 años.

"La idea del segundo es acompañarlo con proverbios de la Biblia, reflexiones y valores como la fe, la perseverancia, la prosperidad, anécdotas y consejos".

Después hará un tercero y al final los unirá en uno solo, adelantó.

Aún no hay fecha de publicación, pero estiman que será entre abril y mayo.

Carlos nació en Culiacán, en agosto de 1969. Es el quinto, de siete hijos de Heriberto Gastélum y Mercedes Bustamante. A los 9 años no caminaba, y sus padres lo llevaron a un instituto de rehabilitación en Filadelfia, donde llevó terapias muy fuertes, de todo el día. En ese proceso se involucró toda la familia, y pudo empezar a caminar y a hablar.

A los 15 años tomó conciencia de que él podía lograr más cosas y se propuso muchas metas: empezó a ir a terapias de lenguaje, durante años. Estudió primaria, secundaria y preparatoria abierta, y la carrera de Ciencias de la Comunicación.

Carlos tiene una amplia experiencia dando conferencias, actualmente trabaja en el Ayuntamiento precisamente dando charlas en escuelas, donde comparte los obstáculos que ha tenido que sortear para llegar a donde está ahorita.

