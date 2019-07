Cada que llueve de noche, es una noche sin dormir, cuentan vecinos del Infonavit Humaya

Luego que el domingo el arroyo Agustina Ramírez se taponeó con la cimbra con la que realizan trabajos pluviales en el lugar, vecinos del andador Estrella Polar cuentan que es un suplicio cada que ven el cielo, dado que ven riesgo de inundarse

Antonio Olazábal

Cada noche que llueve es una noche sin dormir, cuentan vecinos del Infonavit Humaya, luego que con el paso de los años las inundaciones en el sector han sido algo cotidiano.

El domingo a 24 familias se les metió el agua a sus hogares debido a que una fuerte lluvia tumbó la cimbra de la obra que se realiza en el arroyo Agustina Ramírez, misma que taponeó su salida de agua ocasionando que ésta se estancara, ingresando así a los hogares del andador Estrella Polar, lugar por donde llevan los trabajos pluviales.

José Juan Sepúlveda, quien tiene un negocio de veterinaria en la esquina del andador, platica que el agua subió medio metro dentro de su negocio, afortunadamente esta vez no perdió nada, sin embargo, en años anteriores no ha sido de esta manera, por lo que cada vez que llueve en las noches, tiene que estar atento de cuidar su negocio.

"No dormimos cada vez que llueve, no dormimos, porque la otra vez se perdió todo, todo... ya ahorita que pasó esto decidieron que iban a dejar libre, que ya habían dejado de echar la loza arriba para que estuviera fluida el agua, entonces la otra vez los agarró con la cimbra, iban a cimbrar ya para tapar y la cimbra fue la que taponeó", menciona.

El vecino explica que hay miedo entre los habitantes del lugar, dado que la corriente de agua que delimita el canal, está llegando por abajo de las casas, y esto puede ocasionar que las viviendas de las personas puedan derrumbarse.

"Se están cayendo casas allá porque por abajo hizo un socavón con la lluvia, la verdad hay miedo con las próximas lluvias, es que no se sabe, las lluvias son impredecibles, no se sabe qué tan fuerte van a estar, ya 'nomás' se nubla, empieza a llover fuerte y ya estamos pendientes a ver qué va a pasar, porque la obra no se termina todavía", detalla.

José Juan relata que esta vez el nivel del agua subió menos que antes, sin embargo, la lluvia no fue tan fuerte como para que eso pasara, y todo fue por la cimbra que taponeó la salida del agua, por lo que critica al Gobierno del Estado por hacer la obra a estas alturas del año.

"Subió por ahí de medio metro, pero ya fue menos... nosotros teníamos la creencia de que esto iba a funcionar, y no funcionó porque empezaron ellos después, de perdida debieron empezar uno o dos meses antes, empezaron ellos casi, casi encima de las lluvias", comparte.

"Nos dicen que el dinero no llegaba, con eso se la quitan ellos, y empezaron al revés, debieron haber empezado de allá (sur a norte, no norte a sur), pero empezaron de aquí, y pues los agarró a la mitad, si empiezan de allá hubiera estado fluido y hubiera ido el agua para allá, pero empezaron al revés, empezaron de allá y se taponeó todo", añade.

Clara es otra vecina que vive en el andador Estrella Polar, ella como muchos vecinos también tiene miedo cada que llueve, le es imposible conciliar el sueño en la noche.

Cuando ve que hay una fuerte probabilidad de precipitación, trata de salvaguardar las cosas que tienen valor en su vivienda.

"Ahorita que están haciendo esperamos que ya no se nos meta el agua, pero no es una seguridad... esta vez llegó hasta aquí nada más (señala a la altura de sus rodillas), no se metió, las personas de allá más delante sí se les metió más el agua", explica.

"Cada vez que llueve estamos al pendiente, si es en la noche no dormimos, ya sabemos que tenemos que meter cosas, subir muebles, cada que llueve protegemos lo que se puede descomponer", lamenta.